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Стадион:
Малага
 
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Атлетико М
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:
Прогнозы на матч Малага - Атлетико М
Малага
2.8% (3)
Ничья:
3.7% (4)
Атлетико М
93.5% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
38% (41)
Атлетико М:
25% (27)
Атлетико М:
13.9% (15)
Атлетико М:
6.5% (7)
Атлетико М:
1.9% (2)
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