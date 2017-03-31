Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 21138
76' Желтая карточкаФуэго Хави
0:1
78' ПенальтиРубен Кастро
82' Желтая карточкаХави Лопеc
87' Желтая карточкаПетрос Матеус
1:1
87' ГолФуэго Хави
2:1
90' ГолРейес Хосе
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Мартинес Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Альваро Васкес сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рейес Хосе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Альваро Васкес из команды Эспаньол сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
89'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Мартинес Алекс
87'
Морено Херард сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фуэго Хави эффектным ударом переправил мяч в ворота.
87'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
87'
Петрос Матеус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
87'
Петрос Матеус из команды Бетис. Это Мелендо Оскар заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
85'
Хоакин Санчес из команды Бетис остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
85'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
84'
Брашанац Дарко из команды Бетис. Это Давид Лопес заработал фол.
83'
Тактическая замена. Хави Лопеc уходит с поля и его заменяет Альваро Васкес
83'
83'
Хоакин Санчес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Хави Лопеc тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
82'
Хави Лопеc из команды Эспаньол. Это Брашанац Дарко заработал фол.
81'
Рейес Диего из команды Эспаньол. Это Санабрия Антонио заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Рубен Кастро уходит с поля и его заменяет Петрос Матеус
78'
Г О О О О О Л - Рубен Кастро из команды Бетис забивает пенальти
76'
Фуэго Хави сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
76'
ПЕНАЛЬТИ! – Фуэго Хави серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Санабрия Антонио заработал пенальти для своей команды
76'
Брашанац Дарко из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
76'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Дурмиси Риза уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
70'
69'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Мелендо Оскар заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
Морено Херард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Рейес Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
67'
Песселья Херман из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
66'
66'
Санабрия Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Рейес Хосе из команды Эспаньол в офсайде
64'
Брашанац Дарко из команды Бетис в офсайде
64'
Рубен Кастро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хави Лопеc.
62'
Рейес Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
61'
Дурмиси Риза выбил мяч на угловой.
61'
Рейес Диего из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Песселья Херман наказан за толчок Пьятти Пабло
57'
56'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
56'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Рейес Хосе
56'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Фуэго Хави заработал фол.
56'
Хави Лопеc из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
56'
Себальос Дани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой справа.
55'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Пардо Рубен исполняет штрафной удар, но его блокируют
54'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
53'
Давид Лопес из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Брашанац Дарко из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
52'
Хави Лопеc наказан за толчок Рубен Кастро
52'
Брашанац Дарко наказан за толчок Санчес Виктор
51'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 21138 болельщиков
49'
49'
49'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Наварро Рафаэль заработал фол.
48'
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
44'
44'
Рубен Кастро из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Фуэго Хави из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
41'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
37'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Морено Херард из команды Эспаньол делает неудачный навес.
36'
Дурмиси Риза отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
34'
34'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
31'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
29'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Дурмиси Риза выбил мяч на угловой.
28'
28'
Рейес Диего из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Брашанац Дарко наказан за толчок Хави Лопеc
24'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
24'
24'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
23'
23'
22'
Санчес Виктор из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
22'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
18'
18'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
18'
18'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
18'
Пардо Рубен из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
17'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
17'
Рубен Кастро из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Гонсалес Бруно из команды Бетис делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
14'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
После дальнего удара, который нанес Пардо Рубен мяч отбит вратарем
14'
Дурмиси Риза из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
13'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
13'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
12'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Давид Лопес из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
11'
Санчес Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
11'
Санчес Виктор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
8'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Рубен Кастро из команды Бетис. Это Санчес Виктор заработал фол.
7'
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Брашанац Дарко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Брашанац Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Морено Херард из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
2'
Санабрия Антонио наказан за толчок Рейес Диего
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
1'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Бетис
Эспаньол
81.7% (187)
Ничья:
12.7% (29)
Бетис
5.7% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
39.7% (91)
1:0 Эспаньол:
27.5% (63)
1:1 Ничья:
10.9% (25)
2:0 Эспаньол:
6.6% (15)
1:2 Бетис:
3.9% (9)
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