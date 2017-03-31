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Стадион: Зрители: 21138
Эспаньол
2:1
Конец матча
Бетис
0'
76' Желтая карточка
Фуэго Хави
0:1
78' Пенальти
Рубен Кастро
82' Желтая карточка
Хави Лопеc
87' Желтая карточка
Петрос Матеус
1:1
87' Гол
Фуэго Хави
2:1
90' Гол
Рейес Хосе
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Мартинес Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
93'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Альваро Васкес сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рейес Хосе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Альваро Васкес из команды Эспаньол сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
89'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Мартинес Алекс
87'
Морено Херард сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фуэго Хави эффектным ударом переправил мяч в ворота.
87'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Петрос Матеус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
87'
Петрос Матеус из команды Бетис. Это Мелендо Оскар заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
85'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
85'
Хоакин Санчес из команды Бетис остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
85'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
84'
Брашанац Дарко из команды Бетис. Это Давид Лопес заработал фол.
83'
Тактическая замена. Хави Лопеc уходит с поля и его заменяет Альваро Васкес
83'
Удар от ворот произведет Эспаньол
83'
Хоакин Санчес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
82'
Хави Лопеc тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
82'
Хави Лопеc из команды Эспаньол. Это Брашанац Дарко заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Рейес Диего из команды Эспаньол. Это Санабрия Антонио заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Рубен Кастро уходит с поля и его заменяет Петрос Матеус
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Рубен Кастро из команды Бетис забивает пенальти
Желтая карточка
76'
Фуэго Хави сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ! – Фуэго Хави серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Санабрия Антонио заработал пенальти для своей команды
76'
Брашанац Дарко из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
76'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Дурмиси Риза уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
70'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
70'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Мелендо Оскар заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
Морено Херард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Рейес Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Песселья Херман из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Эспаньол
66'
Санабрия Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
65'
Рейес Хосе из команды Эспаньол в офсайде
Офсайд
64'
Брашанац Дарко из команды Бетис в офсайде
Фол, нарушение
64'
Рубен Кастро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хави Лопеc.
62'
Рейес Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
62'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
61'
Дурмиси Риза выбил мяч на угловой.
61'
Рейес Диего из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Песселья Херман наказан за толчок Пьятти Пабло
57'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
56'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Рейес Хосе
Фол, нарушение
56'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Фуэго Хави заработал фол.
56'
Хави Лопеc из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
56'
Себальос Дани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой справа.
55'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Пардо Рубен исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
54'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
53'
Давид Лопес из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Брашанац Дарко из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
52'
Хави Лопеc наказан за толчок Рубен Кастро
Фол, нарушение
52'
Брашанац Дарко наказан за толчок Санчес Виктор
Фол, нарушение
51'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 21138 болельщиков
49'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
49'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Наварро Рафаэль заработал фол.
48'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
44'
Рубен Кастро из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Фуэго Хави из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
41'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Морено Херард из команды Эспаньол делает неудачный навес.
36'
Дурмиси Риза отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
35'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
34'
Удар от ворот произведет Эспаньол
34'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
31'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
31'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
29'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
28'
Дурмиси Риза выбил мяч на угловой.
28'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
28'
Рейес Диего из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Брашанац Дарко наказан за толчок Хави Лопеc
Фол, нарушение
24'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
24'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
23'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
22'
Санчес Виктор из команды Эспаньол остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
22'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
21'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
18'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
18'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
18'
Пардо Рубен из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
17'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
17'
Рубен Кастро из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
15'
Гонсалес Бруно из команды Бетис делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
14'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
После дальнего удара, который нанес Пардо Рубен мяч отбит вратарем
Угловой
14'
Дурмиси Риза из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
13'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
13'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
12'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Давид Лопес из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
11'
Санчес Виктор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
11'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
11'
Санчес Виктор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
8'
Рубен Кастро из команды Бетис. Это Санчес Виктор заработал фол.
7'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Эспаньол
6'
Брашанац Дарко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Брашанац Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
3'
Морено Херард из команды Эспаньол делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Санабрия Антонио наказан за толчок Рейес Диего
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
1'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Бетис
Эспаньол
81.7% (187)
Ничья:
12.7% (29)
Бетис
5.7% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
39.7% (91)
Эспаньол:
27.5% (63)
Ничья:
10.9% (25)
Эспаньол:
6.6% (15)
Бетис:
3.9% (9)
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