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Стадион:
Гранада
 
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Барселона
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гранада - Барселона, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Гранада - Барселона
Гранада
0% (0)
Ничья:
2.7% (3)
Барселона
97.3% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
24.8% (28)
Барселона:
18.6% (21)
Барселона:
15% (17)
Барселона:
9.7% (11)
Барселона:
8.8% (10)
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