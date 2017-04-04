- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дино Мануцци
1:0
14' ГолСкьявоне Андреа
23' Желтая карточкаNicola Falasco
26' Желтая карточкаБланкард Леонардо
1:1
39' ГолКолин Расин
59' Желтая карточкаКокко Андреа
72' Желтая карточкаПинци Джампьеро
80' Желтая карточкаNicola Lancini
90' Желтая карточкаКолин Расин
90' Желтая карточкаЛиджи Алессандро
|
14'
1:0
23'
39'
1:1
59'
72'
80'
90'
90'
Состав команд
10
Чано
Камилло
11
Кокко
Андреа
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 14 Бальцано Антонио Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 20 Nicola Falasco Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 13 Гаспери Маттео Полузащитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 37 Daniele Cavallari
- 36 Franklyn Obunike Akammadu
- Главный тренер: Драго Массимо
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 4 Колин Расин Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 7 Камара Гастон Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Прце Фране Защитник
- 11 Nicola Lancini Защитник
- 23 Маури Стефано Полузащитник
- 31 Фонтанези Леонардо Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 20 Emanuele Ndoj Нападающий
- 22 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 31.03.2017 Чезена 1:1 Фрозиноне СB
- 26.03.2017 Виртус Энтелла 2:1 Чезена СB
- 19.03.2017 Чезена 1:0 Тернана СB
- 11.03.2017 Спал-2013 2:0 Чезена СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
Брешия (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла СB
- 26.03.2017 Виченца 1:1 Брешия СB
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена Серия B
- 17.01.2016 Брешия 2:1 Чезена Серия B
- 05.09.2015 Чезена 2:0 Брешия Серия B
- 26.04.2014 Чезена 0:3 Брешия Серия B
- 23.11.2013 Брешия 0:0 Чезена Серия B
- 06.04.2013 Брешия 2:1 Чезена Серия B
- 10.11.2012 Чезена 1:3 Брешия Серия B
- 15.05.2011 Чезена 1:0 Брешия Серия A
- 06.01.2011 Брешия 1:2 Чезена Серия A
- 23.03.2010 Брешия 0:1 Чезена Серия B
- 17.10.2009 Чезена 2:0 Брешия Серия B
- 08.03.2008 Брешия 3:0 Чезена Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Колин Расин получает желтую карточку.
88'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Andrea Caracciolo заменяет его
80'
Nicola Lancini получает желтую карточку.
76'
Чезена производит замену. Лариби Карим уходит, и Витале Маттиа заменяет его
72'
Пинци Джампьеро получает желтую карточку.
70'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
70'
Брешия производит замену. Торрегросса Эрнесто уходит, и Nicola Lancini заменяет его
67'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Ди Роберто Нунцио заменяет его
59'
Кокко Андреа получает желтую карточку.
59'
Брешия производит замену. Камара Гастон уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колин Расин.
26'
Бланкард Леонардо получает желтую карточку.
23'
Nicola Falasco получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьявоне Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация