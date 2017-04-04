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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
14' Гол
Скьявоне Андреа
23' Желтая карточка
Nicola Falasco
26' Желтая карточка
Бланкард Леонардо
1:1
39' Гол
Колин Расин
59' Желтая карточка
Кокко Андреа
72' Желтая карточка
Пинци Джампьеро
80' Желтая карточка
Nicola Lancini
90' Желтая карточка
Колин Расин
90' Желтая карточка
Лиджи Алессандро
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Колин Расин получает желтую карточку.
88'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Andrea Caracciolo заменяет его
Желтая карточка
80'
Nicola Lancini получает желтую карточку.
76'
Чезена производит замену. Лариби Карим уходит, и Витале Маттиа заменяет его

Желтая карточка
72'
Пинци Джампьеро получает желтую карточку.
70'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
70'
Брешия производит замену. Торрегросса Эрнесто уходит, и Nicola Lancini заменяет его
67'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Ди Роберто Нунцио заменяет его
Желтая карточка
59'
Кокко Андреа получает желтую карточку.
59'
Брешия производит замену. Камара Гастон уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колин Расин.
Желтая карточка
26'
Бланкард Леонардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Nicola Falasco получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьявоне Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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