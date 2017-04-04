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Стадион: Паоло Мацца
25' Желтая карточкаAntonio Lukanovic
1:0
61' ПенальтиАнтенуччи Мирко
75' Желтая карточкаМантовани Андреа
78' Желтая карточкаАрини Мариано
88' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
2:0
90' ГолEros Schiavon
|
61'
1:0
75'
78'
90'
2:0
Состав команд
19
Luca
Mora
Спал-2013 5-3-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 20 Michele Castagnetti Защитник
- 2 Daniele Gasparetto Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 33 Коста Филиппо Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Полузащитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 3 Tomasso Silvestri
- 25 Gabriel Strefezza
Новара 3-4-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 19 Больцони Франческо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 29 Орланди Андреа Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 26 Moutir Chaija
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Спал-2013 (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 31.03.2017 Авеллино 1:0 Спал-2013 СB
- 26.03.2017 Спал-2013 0:2 Фрозиноне СB
- 18.03.2017 Карпи 1:4 Спал-2013 СB
- 11.03.2017 Спал-2013 2:0 Чезена СB
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
Новара (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 01.04.2017 Новара 1:2 Тернана СB
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара СB
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Спал-2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Новара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрос Скиавон.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Эрос Скиавон заменяет его
88'
Николас Девис Джани получает желтую карточку.
81'
Спал-2013 производит замену. Даниэле Гаспаретто уходит, и Tomasso Silvestri заменяет его
78'
Арини Мариано получает желтую карточку.
77'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Moutir Chaija заменяет его
75'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
72'
Спал-2013 производит замену. Скьяттарелла Паскуале уходит, и Арини Мариано заменяет его
61'
Г О О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал-2013 забивает пенальти
57'
Новара производит замену. Antonio Lukanovic уходит, и Сансоне Джанлука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
25'
Antonio Lukanovic получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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