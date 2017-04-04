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Стадион:
Спал-2013
2:0
Конец матча
Новара
0'
25' Желтая карточка
Antonio Lukanovic
1:0
61' Пенальти
Антенуччи Мирко
75' Желтая карточка
Мантовани Андреа
78' Желтая карточка
Арини Мариано
88' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
2:0
90' Гол
Eros Schiavon
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрос Скиавон.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Эрос Скиавон заменяет его
Желтая карточка
88'
Николас Девис Джани получает желтую карточку.
81'
Спал-2013 производит замену. Даниэле Гаспаретто уходит, и Tomasso Silvestri заменяет его
Желтая карточка
78'
Арини Мариано получает желтую карточку.

77'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Moutir Chaija заменяет его
Желтая карточка
75'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
72'
Спал-2013 производит замену. Скьяттарелла Паскуале уходит, и Арини Мариано заменяет его
Описание гола
61'
Г О О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды Спал-2013 забивает пенальти
57'
Новара производит замену. Antonio Lukanovic уходит, и Сансоне Джанлука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
Желтая карточка
25'
Antonio Lukanovic получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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