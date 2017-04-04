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Стадион:
Верона
0:1
Конец матча
Специя
0'
40' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
70' Желтая карточка
Терци Клаудио
71' Желтая карточка
Джаннетти Никколо
0:1
79' Пенальти
Граноче Пабло
82' Желтая карточка
Чичидзола Леандро
86' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Чичидзола Леандро получает желтую карточку.
82'
Верона производит замену. Сукулини Бруно уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
82'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его
Описание гола
79'
Г О О О О О Л - Граноче Пабло из команды Специя забивает пенальти

Желтая карточка
71'
Джаннетти Никколо получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
70'
Верона производит замену. Супрайен Самуэль уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
70'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
60'
Верона производит замену. Валоти Матиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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