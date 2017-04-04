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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
40' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
70' Желтая карточкаТерци Клаудио
71' Желтая карточкаДжаннетти Никколо
0:1
79' ПенальтиГраноче Пабло
82' Желтая карточкаЧичидзола Леандро
86' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
|
40'
70'
79'
0:1
86'
Состав команд
27
Валоти
Матиа
Верона 3-5-2
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 2 Ромуло Соуза Защитник
- 3 Пизано Эрос Полузащитник
- 27 Валоти Матиа Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 18 Супрайен Самуэль Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 31 Феррари Лоренцо Вратарь
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Специя 3-5-2
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 3 Валентини Науэль Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 17 Мильоре Франческо Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Luca Vignali Защитник
- 15 Эррасти Хон Полузащитник
- 8 Синьорелли Франко Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Нападающий
- 32 Джаннетти Никколо Нападающий
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 16 Marco Crocchianti
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.04.2017 Трапани 0:2 Верона СB
- 26.03.2017 Верона 1:1 Пиза СB
- 18.03.2017 Про Верчелли 1:1 Верона СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.04.2017 Специя 1:3 Беневенто СB
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя СB
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
82'
Чичидзола Леандро получает желтую карточку.
82'
Верона производит замену. Сукулини Бруно уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
82'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его
79'
Г О О О О О Л - Граноче Пабло из команды Специя забивает пенальти
71'
Джаннетти Никколо получает желтую карточку.
70'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
70'
Верона производит замену. Супрайен Самуэль уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
70'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
60'
Верона производит замену. Валоти Матиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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