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Стадион:
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Авеллино
0'
1:0
15' Гол
Дионизи Федерико
68' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
79' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
1:1
80' Гол
Luigi Castaldo I
87' Желтая карточка
Бидуи Софьян
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Бидуи Софьян получает желтую карточку.
84'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Крагль Оливер заменяет его
80'
Авеллино производит замену. Эусепи Умберто уходит, и Верде Даниэле заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luigi Castaldo.
Желтая карточка
79'
Фьямоцци Риккардо получает желтую карточку.

70'
Фрозиноне производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Кривелло Роберто заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Алехандро Гонсалес уходит, и Беллони Никколо заменяет его
Желтая карточка
68'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне производит замену. Ариаудо Лоренцо уходит, и Крайнц Лука заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Авеллино производит замену. Моретти Федерико уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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