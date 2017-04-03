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Стадион: Матуза
1:0
15' ГолДионизи Федерико
68' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
79' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
1:1
80' ГолLuigi Castaldo I
87' Желтая карточкаБидуи Софьян
|
15'
1:0
80'
1:1
87'
Состав команд
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 16 Michele Volpe
- 6 Emmanuel Besea
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 19 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 23 Matthias Solerio Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 27 Гавацци Давиде Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Нападающий
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 18 Mohamed Soumare
- 10 Luigi Castaldo I
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.03.2017 Чезена 1:1 Фрозиноне СB
- 26.03.2017 Спал-2013 0:2 Фрозиноне СB
- 18.03.2017 Фрозиноне 3:1 Виченца СB
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
Авеллино (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 31.03.2017 Авеллино 1:0 Спал-2013 СB
- 26.03.2017 Тернана 4:1 Авеллино СB
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
- 14.02.2015 Авеллино 3:0 Фрозиноне Серия B
- 23.09.2014 Фрозиноне 0:0 Авеллино Серия B
- 03.12.2013 Авеллино 2:1 Фрозиноне Кубок Италии
- 17.02.2013 Авеллино 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 07.10.2012 Фрозиноне 2:1 Авеллино Про Прима Дивизионе
- 17.03.2009 Фрозиноне 2:0 Авеллино Серия B
- 25.10.2008 Авеллино 0:0 Фрозиноне Серия B
- 09.02.2008 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|2.
|Спал-2013
|33
|16
|10
|7
|52 - 32
|58
|3.
|Верона
|33
|16
|10
|7
|51 - 32
|58
|4.
|Беневенто
|33
|14
|10
|9
|45 - 32
|52
|5.
|Перуджа
|33
|12
|15
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Читтаделла
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|7.
|Бари
|33
|12
|11
|10
|35 - 35
|47
|8.
|Карпи
|33
|12
|11
|10
|31 - 33
|47
|9.
|Виртус Энтелла
|33
|11
|14
|8
|46 - 38
|47
|10.
|Новара
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|Салернитана
|33
|11
|12
|10
|37 - 34
|45
|12.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|33 - 31
|45
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Асколи
|33
|8
|14
|11
|37 - 43
|38
|15.
|Про Верчелли
|33
|8
|14
|11
|29 - 39
|38
|16.
|Чезена
|33
|7
|14
|12
|38 - 41
|35
|17.
|Пиза
|33
|6
|17
|10
|19 - 23
|35
|18.
|Брешия
|33
|7
|13
|13
|36 - 47
|34
|19.
|Виченца
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|20.
|Латина
|33
|5
|18
|10
|31 - 38
|33
|21.
|Тернана
|33
|8
|8
|17
|31 - 46
|32
|22.
|Трапани
|33
|6
|14
|13
|34 - 46
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Бидуи Софьян получает желтую карточку.
84'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Крагль Оливер заменяет его
80'
Авеллино производит замену. Эусепи Умберто уходит, и Верде Даниэле заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luigi Castaldo.
79'
Фьямоцци Риккардо получает желтую карточку.
70'
Фрозиноне производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Кривелло Роберто заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Алехандро Гонсалес уходит, и Беллони Никколо заменяет его
68'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне производит замену. Ариаудо Лоренцо уходит, и Крайнц Лука заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Авеллино производит замену. Моретти Федерико уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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