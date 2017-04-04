- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан Никола
32' Желтая карточкаТонуччи Денис
59' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
1:0
63' ГолГалано Кристиан
84' Желтая карточкаМарига Макдоналд
2:0
90' ГолФеделе Маттео
|
32'
63'
1:0
84'
90'
2:0
Состав команд
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 3 Дапрела Фабио Защитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 16 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 9 Райчевич Филип Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 19 Filippo Bandinelli Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 33 Gabriele Rolando Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- 6 Antonio Di Nardo
- 30 Alessandro De Vitis I
- 26 Riccardo Maciucca
- 1 Гранди Маттео
- Главный тренер: Сомма Марио
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.04.2017 Про Верчелли 1:0 Бари СB
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара СB
- 18.03.2017 Трапани 4:0 Бари СB
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
Латина (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 01.04.2017 Латина 0:2 Читтаделла СB
- 26.03.2017 Латина 0:0 Про Верчелли СB
- 18.03.2017 Пиза 1:1 Латина СB
- 11.03.2017 Латина 0:1 Карпи СB
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Латина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари Серия B
- 19.02.2016 Бари 0:0 Латина Серия B
- 03.10.2015 Латина 1:2 Бари Серия B
- 09.05.2015 Латина 2:0 Бари Серия B
- 20.12.2014 Бари 1:0 Латина Серия B
- 11.06.2014 Латина 2:2 Бари Серия B
- 08.06.2014 Бари 2:2 Латина Серия B
- 17.04.2014 Бари 0:1 Латина Серия B
- 17.11.2013 Латина 1:0 Бари Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Феделе Маттео.
84'
Марига Макдоналд получает желтую карточку.
83'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Мацек Роман заменяет его
79'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
72'
Латина производит замену. Пинато Марко уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
67'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
60'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Райчевич Филип заменяет его
59'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
28'
Латина производит замену. Рокка Микеле уходит, и Марига Макдоналд заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация