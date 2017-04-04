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Стадион:
Бари
2:0
Конец матча
Латина
0'
32' Желтая карточка
Тонуччи Денис
59' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
1:0
63' Гол
Галано Кристиан
84' Желтая карточка
Марига Макдоналд
2:0
90' Гол
Феделе Маттео
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Феделе Маттео.
Желтая карточка
84'
Марига Макдоналд получает желтую карточку.
83'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Мацек Роман заменяет его
79'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
72'
Латина производит замену. Пинато Марко уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его

67'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
60'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Райчевич Филип заменяет его
Желтая карточка
59'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
28'
Латина производит замену. Рокка Микеле уходит, и Марига Макдоналд заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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