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Стадион:
Карпи
0:0
Конец матча
Про Верчелли
0'
27' Желтая карточка
Fabio Concas
43' Желтая карточка
Федато Франческо
55' Желтая карточка
Палацци Андреа
90' Желтая карточка
Альтобелли Даниэле
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Альтобелли Даниэле получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпи производит замену. Fabio Concas уходит, и Беретта Джакомо заменяет его
77'
Про Верчелли производит замену. Джермано Умберто уходит, и Ernesto Starita заменяет его
72'
Карпи производит замену. Поли Фабрицио уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его
61'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Альтобелли Даниэле заменяет его

Желтая карточка
55'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
50'
Про Верчелли производит замену. Риккардо Нардини уходит, и Fabio Eguelfi заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Ласанья Кевин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Федато Франческо получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Fabio Concas получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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