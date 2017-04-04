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  5. Серия B
Стадион:
Виченца
0:1
Конец матча
Трапани
0'
31' Желтая карточка
Барилла Антонио
34' Желтая карточка
Santiago Colombatto
40' Желтая карточка
Белломо Никола
42' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
53' Желтая карточка
Дзаккардо Кристиан
58' Желтая карточка
Davide Raffaello
0:1
61' Гол
Tiago Casasola
69' Желтая карточка
Tiago Casasola
84' Желтая карточка
Висконти Пьетро
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
84'
Висконти Пьетро получает желтую карточку.
79'
Виченца производит замену. Дзаккардо Кристиан уходит, и Риццо Джузеппе заменяет его
75'
Трапани производит замену. Давиде Раффаелло уходит, и Federico Maracchi заменяет его
70'
Трапани производит замену. Tiago Casasola уходит, и Фацио Паскуале заменяет его
Желтая карточка
69'
Tiago Casasola получает желтую карточку.

65'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Tiago Casasola.
Желтая карточка
58'
Давиде Раффаелло получает желтую карточку.
56'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
Желтая карточка
53'
Дзаккардо Кристиан получает желтую карточку.
46'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Francesco Orlando заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Белломо Никола получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Барилла Антонио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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