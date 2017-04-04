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Стадион:
Виртус Энтелла
2:1
Конец матча
Асколи
0'
1:0
6' Гол
Трояно Микеле
1:1
60' Пенальти
Качиа Даниэле
2:1
70' Пенальти
Капуто Франческо
90' Желтая карточка
Менгони Андреа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Менгони Андреа получает желтую карточку.
84'
Виртус Энтелла производит замену. Marco Moscati уходит, и Пекорини Симоне заменяет его
81'
Асколи производит замену. Аддэ Брайт уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
77'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Перес Леонардо заменяет его
75'
Асколи производит замену. Кассата Франческо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его

74'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Симоне Палермо заменяет его
Описание гола
70'
Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Виртус Энтелла забивает пенальти
65'
Виртус Энтелла производит замену. Ардиццоне Франческо уходит, и Аммари Нажиб заменяет его
Описание гола
60'
Г О О О О О Л - Качиа Даниэле из команды Асколи забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трояно Микеле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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