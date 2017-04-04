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Стадион: Комунале ди Кьявари
2:1
Конец матча
1:0
6' ГолТрояно Микеле
1:1
60' ПенальтиКачиа Даниэле
2:1
70' ПенальтиКапуто Франческо
90' Желтая карточкаМенгони Андреа
|
6'
1:0
60'
1:1
70'
2:1
90'
Состав команд
23
Сини
Симоне
42
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 30 Marco Moscati Защитник
- 23 Сини Симоне Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 21 Nicolo Zaniolo
- 1 Andrea Paroni
- 17 Manuel Di Paola
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 6 Бьянки Томмазо Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 10 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Нападающий
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 44 Сливка Выкинтас Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 7 Бентивенья Аккурсио Нападающий
- 2 Ismaila Diop
- 4 Simone Paolini
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла СB
- 26.03.2017 Виртус Энтелла 2:1 Чезена СB
- 20.03.2017 Виртус Энтелла 0:1 Салернитана СB
- 11.03.2017 Беневенто 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
Асколи (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 01.04.2017 Асколи 1:2 Карпи СB
- 26.03.2017 Салернитана 2:0 Асколи СB
- 18.03.2017 Асколи 2:1 Читтаделла СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Менгони Андреа получает желтую карточку.
84'
Виртус Энтелла производит замену. Marco Moscati уходит, и Пекорини Симоне заменяет его
81'
Асколи производит замену. Аддэ Брайт уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
77'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Перес Леонардо заменяет его
75'
Асколи производит замену. Кассата Франческо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
74'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Симоне Палермо заменяет его
70'
Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Виртус Энтелла забивает пенальти
65'
Виртус Энтелла производит замену. Ардиццоне Франческо уходит, и Аммари Нажиб заменяет его
60'
Г О О О О О Л - Качиа Даниэле из команды Асколи забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трояно Микеле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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