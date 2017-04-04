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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
52' Желтая карточка
Витале Луиджи
68' Желтая карточка
Паза Симоне
76' Желтая карточка
Marco Varnier
79' Желтая карточка
Andrea Paolucci
86' Желтая карточка
Alessandro Salvi
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
81'
Салернитана производит замену. Делла Рокка Франческо уходит, и Перико Габриэле заменяет его
81'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Luca Strizzolo заменяет его
Желтая карточка
79'
Андреа Паолуччи получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Marco Varnier получает желтую карточку.

Желтая карточка
68'
Паза Симоне получает желтую карточку.
66'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Спрокати Маттиа заменяет его
65'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Юнко Антимо заменяет его
59'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
56'
Читтаделла производит замену. Марко Мартин уходит, и Alessandro Salvi заменяет его
Желтая карточка
52'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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