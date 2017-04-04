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Стадион: Аречи
0:0
Конец матча
52' Желтая карточкаВитале Луиджи
68' Желтая карточкаПаза Симоне
76' Желтая карточкаMarco Varnier
79' Желтая карточкаAndrea Paolucci
86' Желтая карточкаAlessandro Salvi
|
52'
68'
76'
79'
86'
Состав команд
Салернитана 4-4-2
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 2 Биттанте Лука Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 13 Мантовани Валерио Защитник
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 20 Оджер Мозес Полузащитник
- 33 Спрокати Маттиа Нападающий
- 7 Joao Silva III Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 11 Ivan Pedrelli Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 21 Marco Martin Защитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 27 Cristian Kouame Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 22 Alberto Paleari
- 25 Luca Maniero IV
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.04.2017 Пиза 0:1 Салернитана СB
- 26.03.2017 Салернитана 2:0 Асколи СB
- 20.03.2017 Виртус Энтелла 0:1 Салернитана СB
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.04.2017 Латина 0:2 Читтаделла СB
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя СB
- 18.03.2017 Асколи 2:1 Читтаделла СB
- 11.03.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
81'
Салернитана производит замену. Делла Рокка Франческо уходит, и Перико Габриэле заменяет его
81'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Luca Strizzolo заменяет его
79'
Андреа Паолуччи получает желтую карточку.
76'
Marco Varnier получает желтую карточку.
68'
Паза Симоне получает желтую карточку.
66'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Спрокати Маттиа заменяет его
65'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Юнко Антимо заменяет его
59'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Зито Антонио заменяет его
56'
Читтаделла производит замену. Марко Мартин уходит, и Alessandro Salvi заменяет его
52'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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