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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
2:2
Конец матча
Пиза
0'
1:0
5' Гол
Мустаккьо Маттиа
2:0
10' Гол
Гнаоре Эдди
12' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
2:1
15' Гол
Francesco Di Tacchio
38' Желтая карточка
Бриги Маттео
43' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
82' Желтая карточка
Миланович Милан
2:2
86' Гол
Лизуццо Андреа
90' Желтая карточка
Манай Рею
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Манай Рею получает желтую карточку.
88'
Перуджа производит замену. Бриги Маттео уходит, и Никастро Франческо заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лизуццо Андреа.
Желтая карточка
82'
Миланович Милан получает желтую карточку.
75'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Цани Эдгар заменяет его

75'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
56'
Перуджа производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Дези Якопо заменяет его
50'
Пиза производит замену. Мазуччи Гаэтано уходит, и Маннини Даниэле заменяет его
46'
Пиза производит замену. Ландре Лоик уходит, и Лизуццо Андреа заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Ди Кармине Самуэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Бриги Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франческо Ди Тачио.
Желтая карточка
12'
Гнаоре Эдди получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гнаоре Эдди.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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