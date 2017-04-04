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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
26' Пенальти
Чераволо Фабио
37' Желтая карточка
Ледесма Кристиан
2:0
52' Гол
Чераволо Фабио
2:1
70' Гол
Меккарьелло Бьяджо
72' Желтая карточка
Диаките Мобидо
75' Желтая карточка
Фалетти Сезар
78' Желтая карточка
Lopez Walter II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Беневенто производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Энрико Пецци заменяет его
87'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Antonio Matera заменяет его
84'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
Желтая карточка
78'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
76'
Беневенто производит замену. Фабрицио Мелара уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его

Желтая карточка
75'
Фалетти Сезар получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Диаките Мобидо получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меккарьелло Бьяджо.
59'
Тернана производит замену. Авенатти Фелипе уходит, и Ла Гумина Антонино заменяет его
56'
Тернана производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Палумбо Антонио заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
Описание гола
26'
Г О О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Беневенто забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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