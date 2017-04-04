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Стадион: Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba)
1:0
26' ПенальтиЧераволо Фабио
37' Желтая карточкаЛедесма Кристиан
2:0
52' ГолЧераволо Фабио
2:1
70' ГолМеккарьелло Бьяджо
72' Желтая карточкаДиаките Мобидо
75' Желтая карточкаФалетти Сезар
78' Желтая карточкаLopez Walter II
|
26'
1:0
37'
52'
2:0
70'
2:1
72'
75'
78'
Состав команд
34
Эрамо
Мирко
13
Чибсах
Юссиф
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 12 Pier Graziano Gori Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 35 Виола Николас Защитник
- 34 Эрамо Мирко Полузащитник
- 6 Lopez Walter II Полузащитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Нападающий
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- 7 Fabrizio Melara Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Аластра Фабрицио Вратарь
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 4 Lorenzo Del Pinto Защитник
- 21 Де Фалко Андреа Полузащитник
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 36 Antonio Matera Полузащитник
- 32 Christian Rutjens
- 8 Loris Crudo
- 33 Vincenzo Pinto
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 30 Контини Маттео Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.04.2017 Специя 1:3 Беневенто СB
- 25.03.2017 Беневенто 1:3 Трапани СB
- 17.03.2017 Перуджа 3:1 Беневенто СB
- 11.03.2017 Беневенто 0:0 Виртус Энтелла СB
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
Тернана (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 01.04.2017 Новара 1:2 Тернана СB
- 26.03.2017 Тернана 4:1 Авеллино СB
- 19.03.2017 Чезена 1:0 Тернана СB
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Тернана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|2.
|Фрозиноне
|34
|17
|10
|7
|45 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|34
|15
|10
|9
|47 - 33
|55
|5.
|Перуджа
|34
|12
|16
|6
|46 - 32
|52
|6.
|Читтаделла
|34
|15
|6
|13
|45 - 41
|51
|7.
|Бари
|34
|13
|11
|10
|37 - 35
|50
|8.
|Виртус Энтелла
|34
|12
|14
|8
|48 - 39
|50
|9.
|Специя
|34
|12
|12
|10
|34 - 31
|48
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|31 - 33
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|34
|11
|13
|10
|37 - 34
|46
|13.
|Авеллино
|34
|10
|11
|13
|33 - 46
|41
|14.
|Про Верчелли
|34
|8
|15
|11
|29 - 39
|39
|15.
|Асколи
|34
|8
|14
|12
|38 - 45
|38
|16.
|Чезена
|34
|7
|15
|12
|39 - 42
|36
|17.
|Пиза
|34
|6
|18
|10
|21 - 25
|36
|18.
|Трапани
|34
|7
|14
|13
|35 - 46
|35
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Виченца
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|21.
|Латина
|34
|5
|18
|11
|31 - 40
|33
|22.
|Тернана
|34
|8
|8
|18
|32 - 48
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Беневенто производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Энрико Пецци заменяет его
87'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Antonio Matera заменяет его
84'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
78'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
76'
Беневенто производит замену. Фабрицио Мелара уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
75'
Фалетти Сезар получает желтую карточку.
72'
Диаките Мобидо получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меккарьелло Бьяджо.
59'
Тернана производит замену. Авенатти Фелипе уходит, и Ла Гумина Антонино заменяет его
56'
Тернана производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Палумбо Антонио заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
26'
Г О О О О О Л - Чераволо Фабио из команды Беневенто забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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