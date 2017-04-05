Стадион: Эль Молиньон Зрители: 24503
0:1
Конец матча
21' Желтая карточкаФорнальс Пабло
0:1
40' ГолСандро Рамирес
45' Желтая карточкаСандро Рамирес
58' Желтая карточкаЭрнандес Луис
70' Желтая карточкаКеко Серхио
80' Желтая карточкаБурги Хорхе
86' Желтая карточкаМере Хорхе
90' Желтая карточкаХуанпи Аньор
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
95'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Хуанпи Аньор получает желтую карточку.
95'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.
94'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
94'
93'
93'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
93'
92'
92'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
92'
92'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
92'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
92'
Родригес Виктор II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
91'
91'
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Pablo Fernandez отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Н'Ди Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
90'
Pablo Fernandez из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Н'Ди Дани из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
89'
Куэльяр Иван выбил мяч подальше от ворот.
89'
После штрафного удара,который нанес Бурги Хорхе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
88'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
88'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Н'Ди Дани заработал фол.
87'
86'
Мере Хорхе получает желтую карточку за споры
85'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Бурги Хорхе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
83'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
Тактическая замена. Касес Начо уходит с поля и его заменяет Pablo Fernandez
82'
82'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
81'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Бурги Хорхе получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Касес Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Касес Начо заработал фол.
77'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
77'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
76'
Рикка Федерико из команды Малага делает подножку. Касес Начо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
74'
Бурги Хорхе наказан за толчок Кеко Серхио
74'
Канелья Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
73'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.
73'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Родригес Виктор II
73'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
73'
72'
После дальнего удара, который нанес Сандро Рамирес мяч отбит вратарем
72'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
72'
71'
70'
Кеко Серхио получает желтую карточку.
70'
Кеко Серхио из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Канелья Роберто.
70'
70'
Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Канелья Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Рикка Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
68'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рикка Федерико заработал фол.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
64'
63'
63'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
61'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Н'Ди Дани
60'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
60'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
59'
58'
Эрнандес Луис получает желтую карточку.
58'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Бурги Хорхе.
58'
58'
Эрнандес Луис из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Кармона Карлос II атакует сзади соперника. Камачо Начо пострадал.
54'
53'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 24503 болельщиков
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
Форнальс Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
48'
48'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Сандро Рамирес получает желтую карточку.
45'
Сандро Рамирес ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
44'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
44'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
44'
43'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
43'
43'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
42'
Сандро Рамирес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
42'
40'
Кеко Серхио сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сандро Рамирес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
После дальнего удара, который нанес Бурги Хорхе мяч отбит вратарем
38'
37'
36'
Кеко Серхио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Майкл Сантос из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Мере Хорхе.
35'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
33'
Куэльяр Иван из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Форнальс Пабло из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
30'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
30'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
30'
Льоренте Диего выбил мяч на угловой.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ласина, и мяч снова в игре
30'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
29'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Эрнандес Луис из команды Малага. Это Кармона Карлос II заработал фол.
29'
27'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает подножку. Льоренте Диего заработал фол.
27'
27'
27'
27'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Льоренте Диего из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Кастро Карлос.
26'
25'
Кармона Карлос II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой справа.
24'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
24'
Кеко Серхио из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
23'
23'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
23'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
22'
Кеко Серхио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
Форнальс Пабло получает желтую карточку.
21'
Форнальс Пабло из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Касес Начо.
20'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
17'
Бурги Хорхе наказан за толчок Форнальс Пабло
16'
15'
15'
Рикка Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
14'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон в офсайде
14'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
13'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Кастро Карлос заработал фол.
11'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Лора Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
10'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Рикка Федерико из команды Малага делает навес
9'
9'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
9'
Форнальс Пабло из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Форнальс Пабло из команды Малага делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
6'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
6'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Рикка Федерико из команды Малага делает навес
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
3'
Майкл Сантос атакует сзади соперника. Касес Начо пострадал.
2'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 0:1 Малага
Спортинг Хихон
39.3% (81)
Ничья:
42.2% (87)
Малага
18.4% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.8% (80)
1:0 Спортинг Хихон:
21.4% (44)
2:1 Спортинг Хихон:
14.6% (30)
1:2 Малага:
8.7% (18)
0:1 Малага:
6.8% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация