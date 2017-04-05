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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 24503
Спортинг Хихон
0:1
Конец матча
Малага
0'
21' Желтая карточка
Форнальс Пабло
0:1
40' Гол
Сандро Рамирес
45' Желтая карточка
Сандро Рамирес
58' Желтая карточка
Эрнандес Луис
70' Желтая карточка
Кеко Серхио
80' Желтая карточка
Бурги Хорхе
86' Желтая карточка
Мере Хорхе
90' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Хуанпи Аньор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
95'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.

94'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
94'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
93'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
92'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
92'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
92'
Родригес Виктор II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Малага
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лора Альберто из команды Спортинг Хихон делает навес
91'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Pablo Fernandez отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Н'Ди Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Pablo Fernandez из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Н'Ди Дани из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
89'
Куэльяр Иван выбил мяч подальше от ворот.
89'
После штрафного удара,который нанес Бурги Хорхе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
88'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
Фол, нарушение
88'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Н'Ди Дани заработал фол.
87'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
86'
Мере Хорхе получает желтую карточку за споры
85'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Бурги Хорхе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
83'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Касес Начо уходит с поля и его заменяет Pablo Fernandez
82'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
81'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
80'
Бурги Хорхе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
80'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Касес Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Касес Начо заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Рикка Федерико из команды Малага делает подножку. Касес Начо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
Фол, нарушение
74'
Бурги Хорхе наказан за толчок Кеко Серхио
74'
Канелья Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.
73'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Родригес Виктор II
Фол, нарушение
73'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
73'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
После дальнего удара, который нанес Сандро Рамирес мяч отбит вратарем
72'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
71'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
70'
Кеко Серхио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Кеко Серхио из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Канелья Роберто.
70'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
70'
Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Канелья Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Рикка Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
68'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рикка Федерико заработал фол.
65'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Малага
63'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
61'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Н'Ди Дани
60'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
60'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
60'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Удар от ворот произведет Малага
59'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
Желтая карточка
58'
Эрнандес Луис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Бурги Хорхе.
58'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эрнандес Луис из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
54'
Кармона Карлос II атакует сзади соперника. Камачо Начо пострадал.
54'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 24503 болельщиков
51'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Малага
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
49'
Форнальс Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
48'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
47'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
45'
Сандро Рамирес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Сандро Рамирес ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
44'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
44'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
44'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
43'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сандро Рамирес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
42'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
40'
Кеко Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сандро Рамирес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
После дальнего удара, который нанес Бурги Хорхе мяч отбит вратарем
38'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
36'
Кеко Серхио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
35'
Майкл Сантос из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Мере Хорхе.
35'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Бабен Жан-Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
34'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
33'
Куэльяр Иван из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Форнальс Пабло из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет Малага
30'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
30'
Льоренте Диего выбил мяч на угловой.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ласина, и мяч снова в игре
30'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
29'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Эрнандес Луис из команды Малага. Это Кармона Карлос II заработал фол.
29'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает подножку. Льоренте Диего заработал фол.
27'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Льоренте Диего из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Кастро Карлос.
26'
Удар от ворот произведет Малага
25'
Кармона Карлос II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Сандро Рамирес из команды Малага подал угловой справа.
24'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
24'
Кеко Серхио из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Лора Альберто из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
23'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
23'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
23'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
22'
Кеко Серхио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
21'
Форнальс Пабло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Форнальс Пабло из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Касес Начо.
Фол, нарушение
20'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
17'
Бурги Хорхе наказан за толчок Форнальс Пабло
16'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
15'
Рикка Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
14'
Бабен Жан-Сильвен из команды Спортинг Хихон в офсайде
14'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу одноклубнику.
13'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Льоренте Диего из команды Малага делает подножку. Кастро Карлос заработал фол.
11'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лора Альберто из команды Спортинг Хихон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Лора Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
10'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Рикка Федерико из команды Малага делает навес
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
9'
Форнальс Пабло из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
8'
Форнальс Пабло из команды Малага делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
6'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рикка Федерико из команды Малага делает навес
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
3'
Майкл Сантос атакует сзади соперника. Касес Начо пострадал.
2'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
1'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 0:1 Малага
Спортинг Хихон
39.3% (81)
Ничья:
42.2% (87)
Малага
18.4% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.8% (80)
Спортинг Хихон:
21.4% (44)
Спортинг Хихон:
14.6% (30)
Малага:
8.7% (18)
Малага:
6.8% (14)
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