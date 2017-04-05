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Стадион: Зрители: 18344
Алавес
0:1
Конец матча
Осасуна
0'
32' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
35' Желтая карточка
Торрес Даниэль
50' Желтая карточка
Ромеро Оскар
62' Желтая карточка
Гарсия Рауль II
80' Желтая карточка
Эли Родриго
82' Желтая карточка
Кико Фемения
0:1
88' Гол
Беренгер Алекс
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
94'
Эли Родриго из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Фуэнтес Хуан.
Офсайд
93'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
93'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
93'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
92'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
91'
Льоренте Маркос нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Удар от ворот произведет Осасуна
90'
Катай Александар из команды Алавес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
90'
Катай Александар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
88'
Чаушич Горан сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Беренгер Алекс отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Осасуна
88'
Сантос Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
87'
Кодро Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой справа.
87'
Ойер Санхурхо выбил мяч на угловой.
86'
Ибай Гомес из команды Алавес делает навес
86'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
86'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Осасуна
85'
Ромеро Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Клерк Карлос из команды Осасуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чаушич Горан мяча так и не получил
83'
После дальнего удара, который нанес Чаушич Горан мяч отбит вратарем
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает пас партнеру.
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Кико Фемения получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Кико Фемения из команды Алавес. Это Беренгер Алекс заработал фол.
81'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
81'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Гарсия Давид III наказан за толчок Алексис Дельгадо
80'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
80'
Эли Родриго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Эли Родриго из команды Алавес. Это Кодро Кенан заработал фол.
79'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Торрес Даниэль уходит с поля и его заменяет Дейверсон Силва
78'
Удар от ворот произведет Осасуна
77'
Леон Серхио получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
74'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
73'
Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает неудачный навес.
73'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Гарсия Рауль II уходит с поля и его заменяет Тео Эрнандес
71'
Тактическая замена. Фаусто уходит с поля и его заменяет Luis Perea
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает навес
69'
Тактическая замена. Де лас Куэвас Мигель уходит с поля и его заменяет Буньюэль Айтор
68'
Удар от ворот произведет Осасуна
68'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
66'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
66'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
65'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Осасуна
63'
Сантос Кристиан из команды Алавес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Желтая карточка
62'
Гарсия Рауль II получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Гарсия Рауль II из команды Алавес. Это Кодро Кенан заработал фол.
Угловой
62'
Ромеро Оскар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
61'
Тактическая замена. Крстичич Ненад уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
61'
Ромеро Оскар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
61'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Леон Серхио из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Осасуна
56'
Катай Александар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
56'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает навес
55'
Удар от ворот произведет Осасуна
55'
Катай Александар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Эли Родриго выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Фаусто из команды Осасуна. Это Ромеро Оскар заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Алексис Дельгадо заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Алавес
53'
Де лас Куэвас Мигель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Фаусто из команды Осасуна делает передачу за спину защитников.
52'
Удар от ворот произведет Осасуна
52'
Торрес Даниэль из команды Алавес бьет головой мимо ворот
52'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
Угловой
52'
Ромеро Оскар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
52'
Ойер Санхурхо выбил мяч на угловой.
Угловой
51'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
51'
Олавиде Мигель выбил мяч на угловой.
51'
Гарсия Рауль II из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
50'
Ромеро Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
50'
Фаусто из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
50'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
49'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18344 болельщиков
Фол, нарушение
49'
Кико Фемения из команды Алавес делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
48'
Ромеро Оскар из команды Алавес наносит очень неточный удар.
48'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
47'
Сантос Кристиан наказан за толчок Гарсия Давид III
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
44'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Алексис Дельгадо из команды Алавес наносит очень неточный удар.
44'
Сантос Кристиан делает скидку назад вдоль ворот
43'
Катай Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
42'
Кодро Кенан из команды Осасуна. Это Ромеро Оскар заработал фол.
42'
Фуэнтес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
41'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
40'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Кодро Кенан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
39'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
39'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
38'
Кодро Кенан наказан за толчок Эли Родриго
Офсайд
38'
Сантос Кристиан из команды Алавес в офсайде
38'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
38'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
37'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Фаусто заработал фол.
36'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
35'
Торрес Даниэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Торрес Даниэль из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Кодро Кенан.
34'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
Желтая карточка
32'
Ойер Санхурхо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна. Это Крстичич Ненад заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Сантос Кристиан наказан за толчок Гарсия Давид III
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
30'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Олавиде Мигель
30'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
29'
Чаушич Горан наказан за толчок Ромеро Оскар
Фол, нарушение
27'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Удар от ворот произведет Осасуна
24'
Кико Фемения из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Кико Фемения из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
23'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фаусто имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
23'
Клерк Карлос из команды Осасуна подал угловой справа.
23'
Алексис Дельгадо выбил мяч на угловой.
23'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
22'
Фаусто из команды Осасуна делает подножку. Сантос Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
20'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Олавиде Мигель из команды Осасуна делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
18'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
17'
Леон Серхио мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
16'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
15'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Алексис Дельгадо выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
Удар от ворот произведет Осасуна
12'
После дальнего удара, который нанес Ромеро Оскар мяч отбит вратарем
12'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
Офсайд
11'
Леон Серхио из команды Осасуна в офсайде
10'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Удар от ворот произведет Осасуна
8'
Катай Александар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Катай Александар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
7'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
6'
Сантос Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
6'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
5'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
5'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Леон Серхио, и мяч снова в игре
4'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
4'
Катай Александар наказан за толчок Гарсия Давид III
4'
Катай Александар из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
1'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна
Алавес
77.6% (159)
Ничья:
15.6% (32)
Осасуна
6.8% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Алавес:
36.1% (74)
Алавес:
21.5% (44)
Алавес:
17.1% (35)
Ничья:
11.7% (24)
Осасуна:
4.4% (9)
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