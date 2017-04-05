Стадион: Мендисорроса Зрители: 18344
32' Желтая карточкаОйер Санхурхо
35' Желтая карточкаТоррес Даниэль
50' Желтая карточкаРомеро Оскар
62' Желтая карточкаГарсия Рауль II
80' Желтая карточкаЭли Родриго
82' Желтая карточкаКико Фемения
0:1
88' ГолБеренгер Алекс
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Эли Родриго из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Фуэнтес Хуан.
93'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
93'
93'
93'
92'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
91'
Льоренте Маркос нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
90'
Катай Александар из команды Алавес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
90'
Катай Александар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
88'
Чаушич Горан сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Беренгер Алекс отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
88'
88'
Сантос Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
87'
Кодро Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой справа.
87'
Ойер Санхурхо выбил мяч на угловой.
86'
86'
86'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
86'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
85'
Ромеро Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Клерк Карлос из команды Осасуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чаушич Горан мяча так и не получил
83'
После дальнего удара, который нанес Чаушич Горан мяч отбит вратарем
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает пас партнеру.
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
83'
Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Кико Фемения получает желтую карточку.
82'
Кико Фемения из команды Алавес. Это Беренгер Алекс заработал фол.
81'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
81'
81'
Гарсия Давид III наказан за толчок Алексис Дельгадо
80'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Эли Родриго получает желтую карточку.
80'
Эли Родриго из команды Алавес. Это Кодро Кенан заработал фол.
79'
78'
Тактическая замена. Торрес Даниэль уходит с поля и его заменяет Дейверсон Силва
78'
77'
Леон Серхио получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.
77'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
73'
Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает неудачный навес.
73'
71'
Тактическая замена. Гарсия Рауль II уходит с поля и его заменяет Тео Эрнандес
71'
Тактическая замена. Фаусто уходит с поля и его заменяет Luis Perea
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
70'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает навес
69'
Тактическая замена. Де лас Куэвас Мигель уходит с поля и его заменяет Буньюэль Айтор
68'
68'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
66'
66'
66'
65'
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
63'
63'
Сантос Кристиан из команды Алавес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
62'
Гарсия Рауль II получает желтую карточку.
62'
Гарсия Рауль II из команды Алавес. Это Кодро Кенан заработал фол.
62'
Ромеро Оскар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
61'
Тактическая замена. Крстичич Ненад уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
61'
Ромеро Оскар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
61'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
59'
Леон Серхио из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
56'
56'
Катай Александар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
56'
56'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает навес
55'
55'
Катай Александар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Эли Родриго выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
54'
Фаусто из команды Осасуна. Это Ромеро Оскар заработал фол.
53'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Алексис Дельгадо заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Алавес
53'
Де лас Куэвас Мигель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
52'
Торрес Даниэль из команды Алавес бьет головой мимо ворот
52'
52'
Ромеро Оскар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
52'
Ойер Санхурхо выбил мяч на угловой.
51'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
51'
Олавиде Мигель выбил мяч на угловой.
51'
Гарсия Рауль II из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Ромеро Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Фаусто из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
50'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
49'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18344 болельщиков
49'
Кико Фемения из команды Алавес делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
48'
Ромеро Оскар из команды Алавес наносит очень неточный удар.
48'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает навес
47'
Сантос Кристиан наказан за толчок Гарсия Давид III
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
45'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
44'
44'
Сантос Кристиан наказан за толчок Де лас Куэвас Мигель
44'
Алексис Дельгадо из команды Алавес наносит очень неточный удар.
44'
Сантос Кристиан делает скидку назад вдоль ворот
43'
Катай Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кодро Кенан из команды Осасуна. Это Ромеро Оскар заработал фол.
42'
Фуэнтес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
40'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Кодро Кенан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
39'
39'
38'
Кодро Кенан наказан за толчок Эли Родриго
38'
Сантос Кристиан из команды Алавес в офсайде
38'
38'
37'
37'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Фаусто заработал фол.
36'
36'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Торрес Даниэль получает желтую карточку.
35'
Торрес Даниэль из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Кодро Кенан.
34'
33'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
32'
Ойер Санхурхо получает желтую карточку.
32'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна. Это Крстичич Ненад заработал фол.
31'
Сантос Кристиан наказан за толчок Гарсия Давид III
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Олавиде Мигель
30'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
29'
Чаушич Горан наказан за толчок Ромеро Оскар
27'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Кико Фемения из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Кико Фемения из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
23'
23'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фаусто имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
23'
Клерк Карлос из команды Осасуна подал угловой справа.
23'
Алексис Дельгадо выбил мяч на угловой.
23'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает передачу за спину защитников.
22'
Фаусто из команды Осасуна делает подножку. Сантос Кристиан заработал фол.
21'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
20'
20'
20'
Олавиде Мигель из команды Осасуна делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
19'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Де лас Куэвас Мигель заработал фол.
18'
17'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
17'
Леон Серхио мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
17'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
16'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
15'
15'
Алексис Дельгадо выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
13'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
12'
После дальнего удара, который нанес Ромеро Оскар мяч отбит вратарем
12'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
11'
Леон Серхио из команды Осасуна в офсайде
10'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
8'
Катай Александар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Катай Александар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
7'
7'
6'
Сантос Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
6'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
5'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Леон Серхио, и мяч снова в игре
4'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
4'
Катай Александар наказан за толчок Гарсия Давид III
4'
Катай Александар из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна
Алавес
77.6% (159)
Ничья:
15.6% (32)
Осасуна
6.8% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Алавес:
36.1% (74)
2:0 Алавес:
21.5% (44)
2:1 Алавес:
17.1% (35)
1:1 Ничья:
11.7% (24)
1:2 Осасуна:
4.4% (9)
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