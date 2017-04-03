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Валенсия
 
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Сельта, который состоится 06.04.2017.
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Две испанские команды со славным именем в этом сезоне обретаются в середине турнирной таблицы. И "Валенсия", и "Севилья" выступают очень нестабильно, много забивая и много пропуская в каждом матче. Этот факт несомненно радует нейтральных зрителей, ожидающих красивый, результативный футбол.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Сельта". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Валенсия
57.8% (59)
Ничья:
30.4% (31)
Сельта
11.8% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
38.2% (39)
Ничья:
26.5% (27)
Валенсия:
10.8% (11)
Сельта:
4.9% (5)
Сельта:
4.9% (5)
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