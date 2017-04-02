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Стадион:
Барселона
 
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Севилья
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-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Севилья, который состоится 05.04.2017.
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Севилья
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
28.2% (24)
Барселона:
20% (17)
Барселона:
18.8% (16)
Барселона:
8.2% (7)
Барселона:
7.1% (6)
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