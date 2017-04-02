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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
Севилья (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.04.2017 Севилья 0:0 Спортинг Хихон П
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья П
- 11.03.2017 Севилья 1:1 Леганес П
- 06.03.2017 Алавес 1:1 Севилья П
- 02.03.2017 Севилья 1:0 Атлетик Б П
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья П
- 18.02.2017 Севилья 2:0 Эйбар П
- 12.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Севилья П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона Примера
- 18.08.2016 Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Испании
- 14.08.2016 Севилья 0:2 Барселона Суперкубок
- 22.05.2016 Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля
- 28.02.2016 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 03.10.2015 Севилья 2:1 Барселона Примера
- 11.08.2015 Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
- 11.04.2015 Севилья 2:2 Барселона Примера
- 22.11.2014 Барселона 5:1 Севилья Примера
- 10.02.2014 Севилья 1:4 Барселона Примера
- 14.09.2013 Барселона 3:2 Севилья Примера
- 24.02.2013 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 30.09.2012 Севилья 2:3 Барселона Примера
- 17.03.2012 Севилья 0:2 Барселона Примера
- 23.10.2011 Барселона 0:0 Севилья Примера
- 13.03.2011 Севилья 1:1 Барселона Примера
- 31.10.2010 Барселона 5:0 Севилья Примера
- 21.08.2010 Барселона 4:0 Севилья Суперкубок
- 14.08.2010 Севилья 3:1 Барселона Суперкубок
- 08.05.2010 Севилья 2:3 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|21
|5
|2
|74 - 28
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|85 - 26
|66
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|54 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|52 - 34
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|43 - 40
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|41 - 23
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|37 - 33
|47
|8.
|Эйбар
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|42 - 40
|43
|10.
|Алавес
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 36
|40
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 45
|38
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|44 - 45
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|41 - 51
|33
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|32 - 46
|31
|15.
|Малага
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Депортиво
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 46
|27
|17.
|Леганес
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 42
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 57
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 62
|19
|20.
|Осасуна
|Заявка
|29
|1
|8
|20
|29 - 69
|11
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Севилья, который состоится 05.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Севилья, который состоится 05.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Севилья
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
28.2% (24)
2:0 Барселона:
20% (17)
3:1 Барселона:
18.8% (16)
3:0 Барселона:
8.2% (7)
3:2 Барселона:
7.1% (6)
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