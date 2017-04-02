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Стадион:
Леганес
 
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Реал Мадрид
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Леганес - Реал Мадрид, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Леганес
8.5% (7)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
91.5% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
23.2% (19)
Реал Мадрид:
22% (18)
Реал Мадрид:
17.1% (14)
Реал Мадрид:
11% (9)
Реал Мадрид:
6.1% (5)
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