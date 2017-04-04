Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 25477
0:1
Конец матча
39' Желтая карточкаБрашанац Дарко
0:1
47' ГолАдриан Лопес
66' Желтая карточкаРуис Виктор
70' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
73' Желтая карточкаДурмиси Риза
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Донк Райан из команды Бетис делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
95'
95'
Себальос Дани попал в штангу.
95'
Себальос Дани на финте ушёл от оппонента.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
92'
92'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Дос Сантос Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Песселья Херман совершает грубый фол. Дос Сантос Хонатан был жертвой
91'
91'
91'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 25477 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
89'
Гонсалес Бруно из команды Бетис бьет головой мимо ворот
89'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Пардо Рубен из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
88'
88'
88'
87'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
86'
Дос Сантос Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
ШТАНГА! Бакамбу Седрик попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
85'
Алегрия Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Адриан Лопес уходит с поля и его заменяет Хауме Коста
84'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Бруно Сориано заработал фол.
84'
84'
Рубен Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Пардо Рубен из команды Бетис делает пас партнеру.
82'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает пас партнеру.
82'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
81'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает пас партнеру.
81'
Удар от ворот произведет Бетис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Пардо Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Рубен Кастро из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
78'
Алегрия Алекс из команды Бетис в офсайде
78'
Тактическая замена. Тошка Алин уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
77'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Донк Райан
77'
77'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Марио Гаспар выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Санабрия Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Андрес Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
Пардо Рубен выбил мяч подальше от ворот.
74'
73'
Дурмиси Риза получает желтую карточку за споры
73'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Дос Сантос Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
70'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Адриан Лопес заработал фол.
69'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Бруно Сориано
68'
Кастильехо Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
68'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
67'
67'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Руис Виктор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Руис Виктор атакует сзади соперника. Санабрия Антонио пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
65'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
65'
Пардо Рубен из команды Бетис делает пас партнеру.
64'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Бакамбу Седрик
64'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
63'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Пардо Рубен заработал фол.
62'
62'
Песселья Херман из команды Бетис бьет головой мимо ворот
62'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
62'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
61'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
60'
59'
58'
58'
57'
Себальос Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Удар от ворот произведет Бетис
57'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает неудачный навес.
56'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Пиччини Кристиано уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
53'
53'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
52'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
52'
Кастильехо Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Кастильехо Самуэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
49'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
47'
Анхель Хосе сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Адриан Лопес эффектным ударом переправил мяч в ворота.
47'
Анхель Хосе из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
47'
Анхель Хосе на финте ушёл от оппонента.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Себальос Дани наказан за толчок Сориано Роберто
44'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
43'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает пас партнеру.
43'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
Адриан Лопес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
41'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
41'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Дос Сантос Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Брашанац Дарко получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Брашанац Дарко совершает грубый фол. Сориано Роберто был жертвой
39'
Дурмиси Риза из команды Бетис. Это Кастильехо Самуэль заработал фол.
38'
38'
38'
38'
38'
38'
Дос Сантос Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
37'
Пардо Рубен из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Пиччини Кристиано из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Роберто.
33'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
32'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
32'
32'
Брашанац Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
28'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
27'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Брашанац Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал. Это Дурмиси Риза заработал фол.
23'
Дурмиси Риза из команды Бетис отвел угрозу отличным подкатом
23'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает пас партнеру.
21'
21'
20'
20'
Пардо Рубен выбил мяч подальше от ворот.
20'
Сориано Роберто из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Брашанац Дарко.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
После дальнего удара, который нанес Себальос Дани мяч отбит вратарем
18'
Руис Виктор из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
18'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Дурмиси Риза наказан за толчок Родри Эрнандес
16'
16'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает навес
15'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
15'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сансоне Никола не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
13'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
13'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
13'
После дальнего удара, который нанес Рубен Кастро мяч отбит вратарем
13'
Кастильехо Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
10'
Пиччини Кристиано из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
10'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Сансоне Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
9'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.
9'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
9'
Руис Виктор ошибается в защите.
8'
7'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Пардо Рубен заработал фол.
7'
7'
Мусаккио Матео выбил мяч подальше от ворот.
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
4'
3'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой справа.
3'
Андрес Фернандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
2'
Дурмиси Риза из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
1'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Тошка Алин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал
Бетис
15% (31)
Ничья:
46.9% (97)
Вильярреал
38.2% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.5% (90)
1:2 Вильярреал:
22.7% (47)
0:1 Вильярреал:
9.7% (20)
2:1 Бетис:
6.3% (13)
1:0 Бетис:
6.3% (13)
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