  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 25477
Бетис
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
39' Желтая карточка
Брашанац Дарко
0:1
47' Гол
Адриан Лопес
66' Желтая карточка
Руис Виктор
70' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
73' Желтая карточка
Дурмиси Риза
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
95'
Донк Райан из команды Бетис делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
95'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Себальос Дани попал в штангу.
95'
Себальос Дани на финте ушёл от оппонента.

94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
92'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
Травма, повреждение
92'
Дос Сантос Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Песселья Херман совершает грубый фол. Дос Сантос Хонатан был жертвой
91'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
91'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 25477 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Вильярреал
89'
Гонсалес Бруно из команды Бетис бьет головой мимо ворот
Угловой
89'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Пардо Рубен из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
88'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
88'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
86'
Дос Сантос Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
86'
ШТАНГА! Бакамбу Седрик попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
85'
Алегрия Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Адриан Лопес уходит с поля и его заменяет Хауме Коста
Фол, нарушение
84'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Бруно Сориано заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Вильярреал
84'
Рубен Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Пардо Рубен из команды Бетис делает пас партнеру.
82'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Офсайд
82'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
81'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает пас партнеру.
81'
Удар от ворот произведет Бетис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Пардо Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
80'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Рубен Кастро из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
Офсайд
78'
Алегрия Алекс из команды Бетис в офсайде
78'
Тактическая замена. Тошка Алин уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
77'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Донк Райан
77'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Марио Гаспар выбил мяч подальше от ворот.
76'
Удар от ворот произведет Вильярреал
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
75'
Санабрия Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
75'
Андрес Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Пардо Рубен выбил мяч подальше от ворот.
74'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
73'
Дурмиси Риза получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
73'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
71'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
70'
Дос Сантос Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
70'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
Фол, нарушение
70'
Себальос Дани из команды Бетис делает подножку. Адриан Лопес заработал фол.
Офсайд
69'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Бруно Сориано
68'
Кастильехо Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
68'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
67'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Руис Виктор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Руис Виктор атакует сзади соперника. Санабрия Антонио пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
65'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
65'
Пардо Рубен из команды Бетис делает пас партнеру.
64'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Бакамбу Седрик
Фол, нарушение
64'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Пардо Рубен заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Вильярреал
62'
Песселья Херман из команды Бетис бьет головой мимо ворот
62'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
62'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
61'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
59'
Удар от ворот произведет Вильярреал
58'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Вильярреал
57'
Себальос Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Удар от ворот произведет Бетис
57'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает неудачный навес.
56'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Пиччини Кристиано уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
53'
Удар от ворот произведет Вильярреал
53'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
52'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
Травма, повреждение
52'
Кастильехо Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Кастильехо Самуэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Удар от ворот произведет Вильярреал
49'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
47'
Анхель Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Адриан Лопес эффектным ударом переправил мяч в ворота.
47'
Анхель Хосе из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
47'
Анхель Хосе на финте ушёл от оппонента.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Себальос Дани наказан за толчок Сориано Роберто
44'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
43'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает пас партнеру.
43'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
Адриан Лопес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
41'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
41'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Дос Сантос Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Брашанац Дарко получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
39'
Брашанац Дарко совершает грубый фол. Сориано Роберто был жертвой
Фол, нарушение
39'
Дурмиси Риза из команды Бетис. Это Кастильехо Самуэль заработал фол.
38'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
38'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
38'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Дос Сантос Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
37'
Пардо Рубен из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
33'
Пиччини Кристиано из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Роберто.
Фол, нарушение
33'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
32'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Брашанац Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Удар от ворот произведет Вильярреал
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
28'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
27'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Брашанац Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
23'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал. Это Дурмиси Риза заработал фол.
23'
Дурмиси Риза из команды Бетис отвел угрозу отличным подкатом
23'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает пас партнеру.
21'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
20'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Пардо Рубен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Сориано Роберто из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Брашанац Дарко.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
После дальнего удара, который нанес Себальос Дани мяч отбит вратарем
18'
Руис Виктор из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
18'
Рубен Кастро из команды Бетис делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Бетис
Фол, нарушение
17'
Дурмиси Риза наказан за толчок Родри Эрнандес
16'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает навес
15'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
15'
Дурмиси Риза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сансоне Никола не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
13'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
13'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
13'
После дальнего удара, который нанес Рубен Кастро мяч отбит вратарем
13'
Кастильехо Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
11'
Удар от ворот произведет Вильярреал
10'
Пиччини Кристиано из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
10'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Сансоне Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.
9'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
9'
Руис Виктор ошибается в защите.
8'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
7'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Пардо Рубен заработал фол.
7'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мусаккио Матео выбил мяч подальше от ворот.
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
4'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой справа.
3'
Андрес Фернандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
Угловой
2'
Дурмиси Риза из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
1'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Тошка Алин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал
Бетис
15% (31)
Ничья:
46.9% (97)
Вильярреал
38.2% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.5% (90)
Вильярреал:
22.7% (47)
Вильярреал:
9.7% (20)
Бетис:
6.3% (13)
Бетис:
6.3% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация