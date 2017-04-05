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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 19143
Депортиво
0:0
Конец матча
Гранада
0'
45' Желтая карточка
Эктор Эрнандес
75' Желтая карточка
Эступиньян Первис
76' Желтая карточка
Перейра Андреас
0:0
77' Не забитый пенальти
Борхес Сельсо
90' Желтая карточка
Куэнка Исаак
90' Желтая карточка
Джон Ола
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Депортиво
94'
Мубарак Вакасо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
93'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает подножку. Эступиньян Первис заработал фол.

92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Джон Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
91'
Куэнка Исаак тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
91'
Куэнка Исаак из команды Гранада. Это Джон Ола заработал фол.
91'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
90'
Гильерме дос Сантос выбил мяч на угловой.
90'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Джон Ола из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Гранада
87'
Джон Ола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Бруну Гама из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Андоне Флорин из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
87'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Гранада
86'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
85'
Удар от ворот произведет Депортиво
85'
Перейра Андреас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
85'
Бруну Гама наказан за толчок Эступиньян Первис
84'
Удар от ворот произведет Депортиво
84'
Бога Джереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
84'
Удар от ворот произведет Гранада
84'
Тактическая замена. Эктор Эрнандес уходит с поля и его заменяет Ацили Омер
83'
Сидней из команды Депортиво бьет головой мимо ворот
Угловой
83'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой справа.
83'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Хуанфран Морено из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
82'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Депортиво
82'
Куэнка Исаак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Перейра Андреас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
81'
Аррибас Алехандро коснулся мяча рукой.
81'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
80'
Эктор Эрнандес из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Гранада
78'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво бьет головой мимо ворот
Угловой
78'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой слева.
78'
Сонье Матьё выбил мяч на угловой.
Описание гола
77'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Борхес Сельсо бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
76'
Перейра Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
75'
Эступиньян Первис получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Эступиньян Первис фолит в штрафной площади. Андоне Флорин пострадал
75'
Джон Ола из команды Депортиво делает навес
74'
Тактическая замена. Марлос Морено уходит с поля и его заменяет Джон Ола
74'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
73'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Гранада
72'
Марлос Морено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Марлос Морено на финте ушёл от оппонента.
72'
Марлос Морено из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
72'
Сидней из команды Депортиво делает подножку. Понсе Эсекиэль заработал фол.
71'
Марлос Морено имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
71'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
71'
Гильерме дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Гильерме дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
70'
Гильерме дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Марлос Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
68'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
67'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Гранада
67'
Хуанфран Морено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Марлос Морено из команды Депортиво делает навес
66'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
66'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой справа.
66'
Эступиньян Первис выбил мяч на угловой.
66'
Андоне Флорин на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Сонье Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эступиньян Первис ошибается в защите.
65'
Удар от ворот произведет Гранада
64'
Чолак Эмре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Удар от ворот произведет Гранада
63'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
Травма, повреждение
62'
Сидней возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Сидней получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Понсе Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает подножку. Куэнка Исаак заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Кравец Артём уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Офсайд
60'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
60'
Бруну Гама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Бруну Гама на финте ушёл от оппонента.
59'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Сонье Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
58'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
58'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой справа.
57'
Бруну Гама из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Бруну Гама
57'
Сонье Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Хиль Карлес коснулся мяча рукой.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 19143 болельщиков
54'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Андоне Флорин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Андоне Флорин пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Марлос Морено из команды Депортиво делает навес
51'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
50'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
49'
Мубарак Вакасо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
48'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
48'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
48'
Кравец Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой слева.
47'
Сонье Матьё выбил мяч на угловой.
47'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
45'
Эктор Эрнандес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Эктор Эрнандес совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
44'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Марлос Морено из команды Депортиво делает подножку. Перейра Андреас заработал фол.
42'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Аррибас Алехандро пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
41'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой слева.
41'
Марлос Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Марлос Морено на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Гранада
39'
Андоне Флорин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
39'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес
39'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Андоне Флорин из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
37'
Андоне Флорин из команды Депортиво нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
37'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
35'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Куэнка Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Мубарак Вакасо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Хуанфран Морено.
Фол, нарушение
31'
Кравец Артём из команды Гранада. Это Марлос Морено заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Бога Джереми из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
30'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
28'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Гранада
28'
Чолак Эмре из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
27'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает подножку. Кравец Артём заработал фол.
27'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает навес
26'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хиль Карлес на финте ушёл от оппонента.
25'
Удар от ворот произведет Гранада
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Андоне Флорин наказан за толчок Эступиньян Первис
21'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Марлос Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Марлос Морено на финте ушёл от оппонента.
20'
Удар от ворот произведет Гранада
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
19'
Мубарак Вакасо атакует сзади соперника. Гильерме дос Сантос пострадал.
Фол, нарушение
19'
Марлос Морено наказан за толчок Фулкье Димитри
18'
Удар от ворот произведет Гранада
18'
Марлос Морено из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
18'
Мубарак Вакасо ошибается в защите.
17'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Эступиньян Первис пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
14'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
14'
Бога Джереми из команды Гранада делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
14'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
13'
Удар от ворот произведет Депортиво
13'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
13'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Удар от ворот произведет Гранада
12'
Марлос Морено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Марлос Морено на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
11'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает подножку. Марлос Морено заработал фол.
10'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Марлос Морено из команды Депортиво делает навес
10'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
9'
Марлос Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Эступиньян Первис из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес
5'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Сонье Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
После дальнего удара, который нанес Чолак Эмре мяч отбит вратарем
3'
Марлос Морено на финте ушёл от оппонента.
3'
Марлос Морено из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
3'
Фулкье Димитри ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Депортиво 0:0 Гранада
Депортиво
85.9% (176)
Ничья:
10.7% (22)
Гранада
3.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
38.5% (79)
Депортиво:
27.8% (57)
Депортиво:
15.1% (31)
Ничья:
8.8% (18)
Депортиво:
2.9% (6)
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