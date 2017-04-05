Стадион: Риасор Зрители: 19143
45' Желтая карточкаЭктор Эрнандес
75' Желтая карточкаЭступиньян Первис
76' Желтая карточкаПерейра Андреас
0:0
77' Не забитый пенальтиБорхес Сельсо
90' Желтая карточкаКуэнка Исаак
90' Желтая карточкаДжон Ола
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
94'
94'
Мубарак Вакасо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает подножку. Эступиньян Первис заработал фол.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джон Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Куэнка Исаак тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
91'
Куэнка Исаак из команды Гранада. Это Джон Ола заработал фол.
91'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
90'
90'
Гильерме дос Сантос выбил мяч на угловой.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
88'
88'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
87'
87'
Джон Ола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Бруну Гама из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Андоне Флорин из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
87'
86'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Гильерме дос Сантос
86'
86'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
86'
Мубарак Вакасо наказан за толчок Гильерме дос Сантос
85'
85'
Перейра Андреас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Бруну Гама наказан за толчок Эступиньян Первис
84'
84'
Бога Джереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
84'
84'
Тактическая замена. Эктор Эрнандес уходит с поля и его заменяет Ацили Омер
83'
83'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Хуанфран Морено из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
82'
82'
82'
Куэнка Исаак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Перейра Андреас исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Аррибас Алехандро коснулся мяча рукой.
81'
81'
80'
Эктор Эрнандес из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
78'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво бьет головой мимо ворот
78'
78'
Сонье Матьё выбил мяч на угловой.
77'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Борхес Сельсо бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
76'
Перейра Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Эступиньян Первис получает желтую карточку за толчок соперника.
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Эступиньян Первис фолит в штрафной площади. Андоне Флорин пострадал
74'
Тактическая замена. Марлос Морено уходит с поля и его заменяет Джон Ола
74'
74'
73'
72'
72'
Марлос Морено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
72'
72'
Сидней из команды Депортиво делает подножку. Понсе Эсекиэль заработал фол.
71'
Марлос Морено имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
71'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Гильерме дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Гильерме дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Гильерме дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Марлос Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
67'
67'
67'
Хуанфран Морено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
66'
66'
66'
Эступиньян Первис выбил мяч на угловой.
66'
Андоне Флорин на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
65'
Эступиньян Первис ошибается в защите.
65'
64'
Чолак Эмре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
63'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
62'
Сидней возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Сидней получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Понсе Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает подножку. Куэнка Исаак заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Кравец Артём уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
60'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
60'
Бруну Гама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Бруну Гама на финте ушёл от оппонента.
59'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Сонье Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
58'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
57'
Бруну Гама из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Бруну Гама
57'
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
54'
Хиль Карлес коснулся мяча рукой.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 19143 болельщиков
54'
53'
52'
52'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Андоне Флорин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Андоне Флорин пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
49'
Мубарак Вакасо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
48'
48'
Кравец Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Сонье Матьё выбил мяч на угловой.
47'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
47'
46'
46'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Гильерме дос Сантос наказан за толчок Мубарак Вакасо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Эктор Эрнандес получает желтую карточку.
45'
Эктор Эрнандес совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
44'
43'
Марлос Морено из команды Депортиво делает подножку. Перейра Андреас заработал фол.
42'
42'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Аррибас Алехандро пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
41'
Марлос Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Андоне Флорин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
39'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес
39'
38'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Андоне Флорин из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
37'
Андоне Флорин из команды Депортиво нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
37'
37'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
35'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Куэнка Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Мубарак Вакасо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Хуанфран Морено.
31'
Кравец Артём из команды Гранада. Это Марлос Морено заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Бога Джереми из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
30'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
28'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
28'
28'
Чолак Эмре из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает подножку. Кравец Артём заработал фол.
27'
27'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает навес
26'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Хиль Карлес на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
23'
23'
22'
21'
Андоне Флорин наказан за толчок Эступиньян Первис
21'
21'
Марлос Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Мубарак Вакасо атакует сзади соперника. Гильерме дос Сантос пострадал.
19'
Марлос Морено наказан за толчок Фулкье Димитри
18'
18'
18'
Мубарак Вакасо ошибается в защите.
17'
17'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Эступиньян Первис пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
14'
Бога Джереми из команды Гранада делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
14'
13'
13'
13'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
13'
13'
12'
12'
Марлос Морено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает подножку. Марлос Морено заработал фол.
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
9'
Марлос Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Эступиньян Первис из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
7'
6'
6'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
После дальнего удара, который нанес Чолак Эмре мяч отбит вратарем
3'
3'
3'
Фулкье Димитри ошибается в защите.
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Депортиво 0:0 Гранада
Депортиво
85.9% (176)
Ничья:
10.7% (22)
Гранада
3.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Депортиво:
38.5% (79)
2:1 Депортиво:
27.8% (57)
2:0 Депортиво:
15.1% (31)
1:1 Ничья:
8.8% (18)
3:1 Депортиво:
2.9% (6)
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