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Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.04.2017 Малага 0:2 Атлетико М П
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья П
- 11.03.2017 Гранада 0:1 Атлетико М П
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 02.03.2017 Депортиво 1:1 Атлетико М П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 18.02.2017 Спортинг Хихон 1:4 Атлетико М П
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М П
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 23.11.2016 Атлетико М 2:0 ПСВ ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 01.04.2017 Реал Сосьедад 1:1 Леганес П
- 18.03.2017 Алавес 1:0 Реал Сосьедад П
- 12.03.2017 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б П
- 03.03.2017 Бетис 2:3 Реал Сосьедад П
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера
- 01.03.2016 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 18.10.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера
- 08.08.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 07.04.2015 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.11.2014 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера
- 02.02.2014 Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 01.09.2013 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера
- 11.03.2013 Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.10.2012 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера
- 02.05.2012 Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.01.2012 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
- 10.04.2011 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2010 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|71 - 28
|65
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|81 - 25
|63
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|54 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|52 - 34
|57
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|43 - 40
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|41 - 23
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|37 - 33
|47
|8.
|Эйбар
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|42 - 40
|43
|10.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 33
|40
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 45
|38
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|44 - 45
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|32 - 46
|31
|14.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|38 - 51
|30
|15.
|Депортиво
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 43
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Леганес
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 42
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|31 - 57
|21
|19.
|Гранада
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 58
|19
|20.
|Осасуна
|Заявка
|29
|1
|8
|20
|29 - 69
|11
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 37 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Реал Сосьедад, который состоится 04.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Реал Сосьедад, который состоится 04.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Атлетико М
87.3% (62)
Ничья:
2.8% (2)
Реал Сосьедад
9.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
31% (22)
2:1 Атлетико М:
28.2% (20)
1:0 Атлетико М:
16.9% (12)
0:2 Реал Сосьедад:
7% (5)
1:2 Реал Сосьедад:
2.8% (2)
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