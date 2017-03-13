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Стадион:
Атлетико М
 
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Реал Сосьедад
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 37 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Реал Сосьедад, который состоится 04.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Атлетико М
87.3% (62)
Ничья:
2.8% (2)
Реал Сосьедад
9.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
31% (22)
Атлетико М:
28.2% (20)
Атлетико М:
16.9% (12)
Реал Сосьедад:
7% (5)
Реал Сосьедад:
2.8% (2)
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