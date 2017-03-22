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Стадион: Петровский
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
- 24.11.2016 Зенит 2:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 20.11.2016 Зенит 3:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.11.2016 Терек 2:1 Зенит ПЛ
- 03.11.2016 Зенит 2:1 Дандолк ЛЕ
- 30.10.2016 Зенит 1:0 Томь ПЛ
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит К
- 24.10.2016 Зенит 1:0 Оренбург ПЛ
- 20.10.2016 Дандолк 1:2 Зенит ЛЕ
- 16.10.2016 Урал 0:2 Зенит ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2016 Зенит 5:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 22.09.2016 Тамбов 0:5 Зенит К
Анжи (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.03.2017 Анжи 0:1 Рубин ПЛ
- 05.12.2016 Арсенал Тула 1:0 Анжи ПЛ
- 01.12.2016 Анжи 3:1 Амкар ПЛ
- 27.11.2016 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2016 Анжи 0:1 Уфа ПЛ
- 05.11.2016 Локомотив Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 30.10.2016 Анжи 0:0 Краснодар ПЛ
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит К
- 22.10.2016 Томь 0:3 Анжи ПЛ
- 17.10.2016 Анжи 0:0 Терек ПЛ
- 01.10.2016 Крылья Советов 2:1 Анжи ПЛ
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2016 Мордовия 1:2 Анжи К
- 17.09.2016 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 10.09.2016 Оренбург 0:0 Анжи ПЛ
- 28.08.2016 Анжи 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2016 Рубин 1:2 Анжи ПЛ
- 14.08.2016 Анжи 1:0 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Анжи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит Кубок
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига
- 07.05.2016 Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига
- 24.10.2015 Зенит 5:1 Анжи Премьер-лига
- 24.09.2014 Анжи 1:2 Зенит Кубок
- 19.04.2014 Анжи 1:2 Зенит Премьер-лига
- 17.08.2013 Зенит 3:0 Анжи Премьер-лига
- 08.05.2013 Зенит 0:1 Анжи Кубок
- 10.12.2012 Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига
- 19.08.2012 Анжи 1:1 Зенит Премьер-лига
- 13.05.2012 Анжи 0:2 Зенит Премьер-лига
- 18.11.2011 Зенит 0:0 Анжи Премьер-лига
- 24.07.2011 Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига
- 21.03.2011 Зенит 2:0 Анжи Премьер-лига
- 01.03.2011 Анжи 2:3 Зенит Кубок
- 24.10.2010 Анжи 3:3 Зенит Премьер-лига
- 04.07.2010 Зенит 2:1 Анжи Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|33 - 18
|48
|2.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|37 - 14
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|28 - 12
|42
|4.
|Краснодар
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|28 - 17
|34
|5.
|Уфа
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|14 - 14
|32
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|25 - 12
|31
|7.
|Амкар
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|18 - 15
|31
|8.
|Терек
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|22 - 24
|30
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 16
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|21 - 22
|27
|11.
|Анжи
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 23
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|11 - 28
|18
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 26
|16
|15.
|Оренбург
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|16 - 25
|16
|16.
|Томь
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|9 - 44
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Анжи, который состоится 08.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Анжи, который состоится 08.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Зенит - Анжи
Зенит
92.1% (58)
Ничья:
3.2% (2)
Анжи
4.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
50.8% (32)
2:1 Зенит:
15.9% (10)
3:0 Зенит:
9.5% (6)
1:0 Зенит:
7.9% (5)
3:1 Зенит:
6.3% (4)
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