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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
15' ГолLuca Mora
1:1
29' ГолJonathan Alexis Ferrante
|
15'
0:1
29'
1:1
Состав команд
Брешия 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 11 Nicola Lancini Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 16 Прце Фране Защитник
- 4 Колин Расин Защитник
- 23 Маури Стефано Полузащитник
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 7 Камара Гастон Нападающий
- 20 Emanuele Ndoj Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 20 Michele Castagnetti Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 2 Daniele Gasparetto Защитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Полузащитник
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 34 Tommaso Costantini
- 3 Tomasso Silvestri
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 04.04.2017 Чезена 1:1 Брешия СB
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла СB
- 26.03.2017 Виченца 1:1 Брешия СB
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
Спал-2013 (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 04.04.2017 Спал-2013 2:0 Новара СB
- 31.03.2017 Авеллино 1:0 Спал-2013 СB
- 26.03.2017 Спал-2013 0:2 Фрозиноне СB
- 18.03.2017 Карпи 1:4 Спал-2013 СB
- 11.03.2017 Спал-2013 2:0 Чезена СB
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спал-2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|1:1
|35
|17
|11
|7
|55 - 33
|62
|2.
|Фрозиноне
|35
|17
|11
|7
|46 - 33
|62
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|35
|15
|10
|10
|47 - 34
|55
|5.
|Читтаделла
|35
|16
|6
|13
|46 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|35
|12
|16
|7
|46 - 35
|52
|7.
|Специя
|35
|13
|12
|10
|35 - 31
|51
|8.
|Бари
|35
|13
|11
|11
|37 - 36
|50
|9.
|Виртус Энтелла
|35
|12
|14
|9
|48 - 40
|50
|10.
|Карпи
|35
|12
|12
|11
|31 - 34
|48
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|35
|11
|13
|11
|37 - 35
|46
|13.
|Авеллино
|35
|11
|11
|13
|34 - 46
|44
|14.
|Про Верчелли
|35
|9
|15
|11
|30 - 39
|42
|15.
|Чезена
|35
|8
|15
|12
|40 - 42
|39
|16.
|Асколи
|35
|8
|15
|12
|39 - 46
|39
|17.
|Трапани
|35
|8
|14
|13
|38 - 46
|38
|18.
|Виченца
|35
|8
|13
|14
|28 - 43
|37
|19.
|Брешия
|1:1
|35
|7
|15
|13
|38 - 49
|36
|20.
|Пиза
|35
|6
|18
|11
|21 - 26
|36
|21.
|Тернана
|35
|9
|8
|18
|33 - 48
|35
|22.
|Латина
|35
|5
|18
|12
|31 - 41
|33
Первый тайм
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jonathan Alexis Ferrante.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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