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Стадион:
Брешия
1:1
Первый тайм: 37'
Спал-2013
0'
0:1
15' Гол
Luca Mora
1:1
29' Гол
Jonathan Alexis Ferrante
37'
Первый тайм
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jonathan Alexis Ferrante.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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