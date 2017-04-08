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Стадион:
Читтаделла
1:0
Перерыв
Беневенто
0'
1:0
9' Гол
Manuel Iori
15' Желтая карточка
Lorenzo Del Pinto
35' Желтая карточка
Amato Ciciretti
45' Желтая карточка
Gianluca Litteri
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Джианлука Литтери получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Amato Ciciretti получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Lorenzo Del Pinto получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мануэль Иори.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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