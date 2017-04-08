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Стадион:
Тернана
1:0
Перерыв
Салернитана
0'
1:0
20' Гол
Авенатти Фелипе
36' Желтая карточка
Импрота Риккардо
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Импрота Риккардо получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авенатти Фелипе.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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