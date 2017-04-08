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Стадион:
Специя
1:0
Перерыв
Бари
0'
13' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:0
15' Гол
Граноче Пабло
28' Желтая карточка
Мильоре Франческо
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
28'
Мильоре Франческо получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
Желтая карточка
13'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
12'
Бари производит замену. Ромици Марко уходит, и Баша Мигьен заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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