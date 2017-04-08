- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
25' Желтая карточкаКрими Марко
|
25'
Состав команд
11
Манай
Рею
Пиза 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 14 Samuele Birindelli Защитник
- 4 Лизуццо Андреа Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 11 Манай Рею Нападающий
- 7 Маннини Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 20 Diego Peralta II
- 10 Ignacio Lores
- 22 Daniele Cardelli
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 20 Nicola Falasco Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 37 Daniele Cavallari
- 36 Franklyn Obunike Akammadu
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Пиза (последние 20 матчей: +3 =12 -5)
- 04.04.2017 Перуджа 2:2 Пиза СB
- 01.04.2017 Пиза 0:1 Салернитана СB
- 26.03.2017 Верона 1:1 Пиза СB
- 18.03.2017 Пиза 1:1 Латина СB
- 12.03.2017 Виченца 2:1 Пиза СB
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
Чезена (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.04.2017 Чезена 1:1 Брешия СB
- 31.03.2017 Чезена 1:1 Фрозиноне СB
- 26.03.2017 Виртус Энтелла 2:1 Чезена СB
- 19.03.2017 Чезена 1:0 Тернана СB
- 11.03.2017 Спал-2013 2:0 Чезена СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|35
|17
|11
|7
|45 - 32
|62
|2.
|Спал-2013
|34
|17
|10
|7
|54 - 32
|61
|3.
|Верона
|34
|16
|10
|8
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|0:1
|35
|15
|10
|10
|47 - 34
|55
|5.
|Читтаделла
|1:0
|35
|16
|6
|13
|46 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|0:1
|35
|12
|16
|7
|46 - 33
|52
|7.
|Специя
|1:0
|35
|13
|12
|10
|35 - 31
|51
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|35
|12
|15
|8
|48 - 39
|51
|9.
|Бари
|0:1
|35
|13
|11
|11
|37 - 36
|50
|10.
|Карпи
|0:0
|35
|12
|13
|10
|31 - 33
|49
|11.
|Новара
|34
|12
|10
|12
|37 - 37
|46
|12.
|Салернитана
|0:1
|35
|11
|13
|11
|37 - 35
|46
|13.
|Авеллино
|0:0
|35
|10
|12
|13
|33 - 46
|42
|14.
|Про Верчелли
|0:0
|35
|8
|16
|11
|29 - 39
|40
|15.
|Асколи
|0:0
|35
|8
|15
|12
|38 - 45
|39
|16.
|Трапани
|1:0
|35
|8
|14
|13
|36 - 46
|38
|17.
|Чезена
|0:0
|35
|7
|16
|12
|39 - 42
|37
|18.
|Пиза
|0:0
|35
|6
|19
|10
|21 - 25
|37
|19.
|Брешия
|34
|7
|14
|13
|37 - 48
|35
|20.
|Тернана
|1:0
|35
|9
|8
|18
|33 - 48
|35
|21.
|Виченца
|0:0
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|22.
|Латина
|0:0
|35
|5
|19
|11
|31 - 40
|34
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Крими Марко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация