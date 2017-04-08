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Стадион:
Трапани
1:0
Перерыв
Перуджа
0'
1:0
8' Гол
Пальяруло Лука
10' Желтая карточка
Вольта Массимо
33' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
36' Желтая карточка
Santiago Colombatto
44' Желтая карточка
Federico Maracchi
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Federico Maracchi получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пальяруло Лука.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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