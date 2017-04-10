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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
0:1
27' ГолСилигарди Лука
29' Желтая карточкаБольцони Франческо
41' Желтая карточкаТрост Магнус
1:1
56' ГолМакеда Федерико
75' Желтая карточкаМантовани Андреа
2:1
90' ГолКальдерони Марко
2:2
90' ГолПаццини Джампаоло
|
27'
0:1
41'
56'
1:1
75'
90'
2:1
90'
2:2
Состав команд
10
Луппи
Давиде
Новара 3-4-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 19 Больцони Франческо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 25 Lorenzo Montipo
- 26 Moutir Chaija
- Главный тренер: Барони Марко
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 2 Ромуло Соуза Защитник
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 27 Валоти Матиа Полузащитник
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 32 Nicolo Casale
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 04.04.2017 Спал-2013 2:0 Новара СB
- 01.04.2017 Новара 1:2 Тернана СB
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара СB
- 18.03.2017 Авеллино 1:1 Новара СB
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
Верона (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.04.2017 Верона 0:1 Специя СB
- 01.04.2017 Трапани 0:2 Верона СB
- 26.03.2017 Верона 1:1 Пиза СB
- 18.03.2017 Про Верчелли 1:1 Верона СB
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|35
|18
|10
|7
|57 - 33
|64
|2.
|Фрозиноне
|35
|17
|11
|7
|46 - 33
|62
|3.
|Верона
|35
|16
|11
|8
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|35
|15
|10
|10
|47 - 34
|55
|5.
|Читтаделла
|35
|16
|6
|13
|46 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|35
|12
|16
|7
|46 - 35
|52
|7.
|Специя
|35
|13
|12
|10
|35 - 31
|51
|8.
|Бари
|35
|13
|11
|11
|37 - 36
|50
|9.
|Виртус Энтелла
|35
|12
|14
|9
|48 - 40
|50
|10.
|Карпи
|35
|12
|12
|11
|31 - 34
|48
|11.
|Новара
|35
|12
|11
|12
|39 - 39
|47
|12.
|Салернитана
|35
|11
|13
|11
|37 - 35
|46
|13.
|Авеллино
|35
|11
|11
|13
|34 - 46
|44
|14.
|Про Верчелли
|35
|9
|15
|11
|30 - 39
|42
|15.
|Чезена
|35
|8
|15
|12
|40 - 42
|39
|16.
|Асколи
|35
|8
|15
|12
|39 - 46
|39
|17.
|Трапани
|35
|8
|14
|13
|38 - 46
|38
|18.
|Виченца
|35
|8
|13
|14
|28 - 43
|37
|19.
|Пиза
|35
|6
|18
|11
|21 - 26
|36
|20.
|Тернана
|35
|9
|8
|18
|33 - 48
|35
|21.
|Брешия
|35
|7
|14
|14
|38 - 51
|35
|22.
|Латина
|35
|5
|18
|12
|31 - 41
|33
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
90'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Валоти Матиа заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальдерони Марко.
77'
Верона производит замену. Луппи Давиде уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
77'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Moutir Chaija заменяет его
75'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
73'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
69'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Караччоло Антонио заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Македа Федерико.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Трост Магнус получает желтую карточку.
30'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Македа Федерико заменяет его
29'
Больцони Франческо получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силигарди Лука.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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