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Стадион:
Новара
2:2
Конец матча
Верона
0'
0:1
27' Гол
Силигарди Лука
29' Желтая карточка
Больцони Франческо
41' Желтая карточка
Трост Магнус
1:1
56' Гол
Македа Федерико
75' Желтая карточка
Мантовани Андреа
2:1
90' Гол
Кальдерони Марко
2:2
90' Гол
Паццини Джампаоло
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
90'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Валоти Матиа заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кальдерони Марко.
77'
Верона производит замену. Луппи Давиде уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
77'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Moutir Chaija заменяет его

Желтая карточка
75'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
73'
Новара производит замену. Больцони Франческо уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
69'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Караччоло Антонио заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Македа Федерико.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Трост Магнус получает желтую карточку.
30'
Новара производит замену. Сансоне Джанлука уходит, и Македа Федерико заменяет его
Желтая карточка
29'
Больцони Франческо получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силигарди Лука.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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