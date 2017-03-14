  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Ювентус
 
Позже
Кьево
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Кьево, который состоится 08.04.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ювентус - Кьево
Ювентус
96.1% (73)
Ничья:
2.6% (2)
Кьево
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
57.9% (44)
Ювентус:
13.2% (10)
Ювентус:
11.8% (9)
Ювентус:
6.6% (5)
Ювентус:
2.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация