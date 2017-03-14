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Стадион: Ювентус Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус СA
- 19.03.2017 Сампдория 0:1 Ювентус СA
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан СA
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус СA
- 25.02.2017 Ювентус 2:0 Эмполи СA
- 17.02.2017 Ювентус 4:1 Палермо СA
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус СA
- 08.02.2017 Кротоне 0:2 Ювентус СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус СA
- 07.12.2016 Ювентус 2:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус СA
Кьево (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 02.04.2017 Кьево 1:2 Кротоне СA
- 19.03.2017 Болонья 4:1 Кьево СA
- 12.03.2017 Кьево 4:0 Эмполи СA
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево СA
- 26.02.2017 Кьево 2:0 Пескара СA
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи СA
- 12.02.2017 Сассуоло 1:3 Кьево СA
- 05.02.2017 Кьево 0:0 Удинезе СA
- 28.01.2017 Лацио 0:1 Кьево СA
- 21.01.2017 Кьево 0:3 Фиорентина СA
- 14.01.2017 Интер Милан 3:1 Кьево СA
- 11.01.2017 Фиорентина 1:0 Кьево КИ
- 08.01.2017 Кьево 1:4 Аталанта СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 11.12.2016 Палермо 0:2 Кьево СA
- 05.12.2016 Кьево 0:0 Дженоа СA
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Торино 2:1 Кьево СA
- 19.11.2016 Кьево 1:0 Кальяри СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 10
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 31.01.2016 Кьево 0:4 Ювентус Серия A
- 12.09.2015 Ювентус 1:1 Кьево Серия A
- 25.01.2015 Ювентус 2:0 Кьево Серия A
- 30.08.2014 Кьево 0:1 Ювентус Серия A
- 16.02.2014 Ювентус 3:1 Кьево Серия A
- 25.09.2013 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 03.02.2013 Кьево 1:2 Ювентус Серия A
- 22.09.2012 Ювентус 2:0 Кьево Серия A
- 03.03.2012 Ювентус 1:1 Кьево Серия A
- 16.10.2011 Кьево 0:0 Ювентус Серия A
- 09.05.2011 Ювентус 2:2 Кьево Серия A
- 19.12.2010 Кьево 1:1 Ювентус Серия A
- 17.01.2010 Кьево 1:0 Ювентус Серия A
- 23.08.2009 Ювентус 1:0 Кьево Серия A
- 05.04.2009 Ювентус 3:3 Кьево Серия A
- 09.11.2008 Кьево 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|2
|4
|60 - 20
|74
|2.
|Рома
|Заявка
|30
|22
|2
|6
|66 - 26
|68
|3.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|69 - 33
|64
|4.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|52 - 31
|60
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 33
|58
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|56 - 33
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|43 - 33
|54
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 37
|51
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 35
|44
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|56 - 50
|41
|11.
|Кьево
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|35 - 43
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|38 - 40
|37
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|39 - 59
|35
|14.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|29 - 43
|34
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 48
|31
|16.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 48
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|17 - 48
|22
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|23 - 50
|17
|19.
|Палермо
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|25 - 63
|15
|20.
|Пескара
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|30 - 67
|13
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Кьево, который состоится 08.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Кьево, который состоится 08.04.2017.
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Прогнозы на матч Ювентус - Кьево
Ювентус
96.1% (73)
Ничья:
2.6% (2)
Кьево
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
57.9% (44)
3:0 Ювентус:
13.2% (10)
2:1 Ювентус:
11.8% (9)
1:0 Ювентус:
6.6% (5)
3:1 Ювентус:
2.6% (2)
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