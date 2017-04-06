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Стадион:
Кротоне
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кротоне - Интер Милан, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Кротоне - Интер Милан
Кротоне
4.8% (4)
Ничья:
3.6% (3)
Интер Милан
91.7% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
36.9% (31)
Интер Милан:
27.4% (23)
Интер Милан:
22.6% (19)
Кротоне:
2.4% (2)
Ничья:
2.4% (2)
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