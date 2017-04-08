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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Эмполи
1:1
Перерыв
Пескара
0'
6' Желтая карточка
Кампаньяро Уго
1:0
9' Гол
Эль-Каддури Омар
10' Желтая карточка
Бово Чезаре
26' Желтая карточка
Крунич Раде
1:1
31' Гол
Капрари Джанлука
38' Желтая карточка
Бюхель Марсель
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Эмполи
47'
Мунтари Салли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
46'
Тиам Маме наказан за толчок Кампаньяро Уго
Фол, нарушение
46'
Бругман Гастон коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Удар от ворот произведет Пескара
44'
Тиам Маме из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
44'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
44'
Капрари Джанлука наказан за толчок Лорини Венсан
43'
Удар от ворот произведет Пескара
43'
Тиам Маме отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
43'
Кампаньяро Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
42'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
42'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
41'
Барба Федерико выбил мяч на угловой.
41'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Кроче Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает отличный навес.
39'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Мемушай Ледиан нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
38'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
Желтая карточка
38'
Бюхель Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Бюхель Марсель блокирует соперника. Mamadou Coulibaly заработал своей команде штрафной.
37'
Баэбек Жан-Кристоф получил травму и заменен. Бругман Гастон выходит на поле.
36'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Фиорилло Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Баэбек Жан-Кристоф сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Капрари Джанлука оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
31'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара делает пас партнеру.
31'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
31'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Дзампано Франческо заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Удар от ворот произведет Эмполи
Фол, нарушение
30'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
28'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Мемушай Ледиан из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
26'
Крунич Раде получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Крунич Раде совершает грубый фол. Капрари Джанлука был жертвой
26'
Удар от ворот произведет Эмполи
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает неудачный навес.
25'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Удар от ворот произведет Пескара
Угловой
24'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
23'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Mamadou Coulibaly.
20'
Бенали Ахмед попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
20'
Лорини Венсан наказан за толчок Баэбек Жан-Кристоф
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Кампаньяро Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
19'
Кампаньяро Уго выбил мяч на угловой.
19'
Бюхель Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
19'
Mamadou Coulibaly нарушает правила. Крунич Раде пострадал
19'
Бюхель Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Удар от ворот произведет Эмполи
18'
Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Весели Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
17'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников.
16'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
После дальнего удара, который нанес Бюхель Марсель мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
13'
Мемушай Ледиан блокирует соперника. Тиам Маме заработал своей команде штрафной.
12'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
Желтая карточка
10'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Бово Чезаре совершает грубый фол. Марилунго Гуидо был жертвой
9'
Марилунго Гуидо сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Каддури Омар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает пас партнеру.
9'
Тиам Маме из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
9'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
После штрафного удара, который произвел Паскуаль Мануэль мяч попадает в штангу
Желтая карточка
6'
Кампаньяро Уго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Кампаньяро Уго из команды Пескара делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
6'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Удар от ворот произведет Пескара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Удар от ворот произведет Эмполи
5'
Кампаньяро Уго из команды Пескара делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
5'
Весели Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает пас партнеру.
Угловой
4'
Бенали Ахмед из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
4'
Весели Фредерик выбил мяч на угловой.
4'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
3'
Удар от ворот произведет Эмполи
Фол, нарушение
3'
Бюхель Марсель из команды Эмполи делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Барба Федерико нарушает правила. Баэбек Жан-Кристоф пострадал
2'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Капрари Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Пескара
Эмполи
85% (164)
Ничья:
11.4% (22)
Пескара
3.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Эмполи:
42.5% (82)
Эмполи:
27.5% (53)
Эмполи:
10.4% (20)
Ничья:
8.3% (16)
Ничья:
2.6% (5)
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