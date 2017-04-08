Стадион: Карло Кастеллани
6' Желтая карточкаКампаньяро Уго
1:0
9' ГолЭль-Каддури Омар
10' Желтая карточкаБово Чезаре
26' Желтая карточкаКрунич Раде
1:1
31' ГолКапрари Джанлука
38' Желтая карточкаБюхель Марсель
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Мунтари Салли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Тиам Маме наказан за толчок Кампаньяро Уго
46'
Бругман Гастон коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
44'
44'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Капрари Джанлука наказан за толчок Лорини Венсан
43'
43'
Тиам Маме отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
43'
Кампаньяро Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
42'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
41'
Барба Федерико выбил мяч на угловой.
41'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Кроче Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает отличный навес.
39'
39'
Мемушай Ледиан нарушает правила. Лорини Венсан пострадал
38'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
38'
Бюхель Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Бюхель Марсель блокирует соперника. Mamadou Coulibaly заработал своей команде штрафной.
37'
Баэбек Жан-Кристоф получил травму и заменен. Бругман Гастон выходит на поле.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Фиорилло Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Баэбек Жан-Кристоф сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Капрари Джанлука оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
31'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара делает пас партнеру.
31'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
31'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Дзампано Франческо заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
30'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
28'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
27'
27'
Мемушай Ледиан из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Крунич Раде получает желтую карточку.
26'
Крунич Раде совершает грубый фол. Капрари Джанлука был жертвой
26'
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает неудачный навес.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
24'
23'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Mamadou Coulibaly.
20'
Бенали Ахмед попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Лорини Венсан наказан за толчок Баэбек Жан-Кристоф
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Кампаньяро Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Кампаньяро Уго выбил мяч на угловой.
19'
Бюхель Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Mamadou Coulibaly нарушает правила. Крунич Раде пострадал
19'
Бюхель Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Весели Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
17'
17'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников.
16'
Крунич Раде из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
После дальнего удара, который нанес Бюхель Марсель мяч отбит вратарем
13'
Мемушай Ледиан блокирует соперника. Тиам Маме заработал своей команде штрафной.
12'
12'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
10'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
10'
Бово Чезаре совершает грубый фол. Марилунго Гуидо был жертвой
9'
Марилунго Гуидо сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Каддури Омар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает пас партнеру.
9'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
8'
8'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
После штрафного удара, который произвел Паскуаль Мануэль мяч попадает в штангу
6'
Кампаньяро Уго получает желтую карточку.
6'
Кампаньяро Уго из команды Пескара делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
6'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
5'
Кампаньяро Уго из команды Пескара делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
5'
Весели Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает пас партнеру.
4'
Бенали Ахмед из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
4'
Весели Фредерик выбил мяч на угловой.
4'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
3'
3'
Бюхель Марсель из команды Эмполи делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
3'
Барба Федерико нарушает правила. Баэбек Жан-Кристоф пострадал
2'
2'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Капрари Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Пескара
Эмполи
85% (164)
Ничья:
11.4% (22)
Пескара
3.6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эмполи:
42.5% (82)
2:1 Эмполи:
27.5% (53)
2:0 Эмполи:
10.4% (20)
1:1 Ничья:
8.3% (16)
0:0 Ничья:
2.6% (5)
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