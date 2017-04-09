Стадион: Сант-Элия Зрители: 14000
18' Желтая карточкаКарлао Роберто
1:0
19' ПенальтиБоррьелло Марко
24' Желтая карточкаАскуа Африйе
31' Желтая карточкаПизакане Фабио
1:1
33' ГолЛяич Адем
1:2
39' ГолБелотти Андреа
43' Желтая карточкаЛяич Адем
1:3
54' ГолАскуа Африйе
69' Желтая карточкаПедру Жоау III
90' Желтая карточкаФальке Яго
90' Вторая желтая карточкаАскуа Африйе
2:3
90' ГолХан Кван Сон
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
96'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
96'
95'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kwang-Song Han из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
95'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Фальке Яго попадает в перекладину
94'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
94'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
93'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Аскуа Африйе получает вторую желтую карточку. Удаление.
91'
Аскуа Африйе совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Алвеш Бруну наказан за толчок Бое Лукас
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Фальке Яго получает желтую карточку.
90'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
89'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
88'
88'
Мурру Никола из команды Кальяри делает неудачный навес.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Исла Маурисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
85'
85'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
84'
Алвеш Бруну из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
83'
82'
82'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Kwang-Song Han
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
80'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Баррека Антонио, и мяч снова в игре
79'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
78'
78'
Ляич Адем возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ляич Адем получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Ляич Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Алвеш Бруну из команды Кальяри. Это Белотти Андреа заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Фальке Яго заработал фол.
73'
73'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
71'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
70'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
69'
Педру Жоау III получает желтую карточку.
69'
Педру Жоау III ныряет в штрафной
68'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
67'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
65'
Алвеш Бруну наказан за толчок Бое Лукас
65'
Тактическая замена. Карлао Роберто уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Пизакане Фабио наказан за толчок Белотти Андреа
64'
Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
62'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Фариас Диего на финте ушёл от оппонента.
62'
62'
62'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
60'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
60'
Алвеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
59'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
59'
59'
59'
59'
58'
58'
Баррека Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
56'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
56'
56'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
56'
55'
55'
Базелли Даниэле возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Базелли Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Матч остановлен
54'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аскуа Африйе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
53'
53'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
51'
Педру Жоау III наказан за толчок Карлао Роберто
50'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
49'
Карлао Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Карлао Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Карлао Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Фараго Паоло из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Карлао Роберто.
48'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
47'
Аскуа Африйе выбил мяч на угловой.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Молинаро Кристиан уходит с поля и его заменяет Баррека Антонио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
48'
48'
48'
48'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Белотти Андреа на финте ушёл от оппонента.
47'
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
44'
43'
Ляич Адем получает желтую карточку.
43'
Ляич Адем совершает грубый фол. Тахцидис Панайотис был жертвой
43'
43'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
43'
42'
42'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
41'
40'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Фальке Яго заработал фол.
40'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Дзаппакоста Давиде сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
39'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
38'
38'
Молинаро Кристиан из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
33'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ляич Адем отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
33'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Белотти Андреа был стеночкой.
32'
32'
31'
Пизакане Фабио из команды Кальяри был наказан за старое нарушение.
31'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
30'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой слева.
29'
Ионице Артур из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
29'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
28'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
28'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
25'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
25'
Исла Маурисио из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
24'
Аскуа Африйе получает желтую карточку.
24'
Аскуа Африйе совершает грубый фол. Сау Марко был жертвой
24'
Мурру Никола из команды Кальяри. Это Фальке Яго заработал фол.
23'
23'
Ляич Адем из команды Торино. Это Тахцидис Панайотис заработал фол.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Итурбе Хуан получил травму и заменен. Бое Лукас выходит на поле.
22'
Итурбе Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Итурбе Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Г О О О О О Л - Боррьелло Марко из команды Кальяри забивает пенальти
18'
Карлао Роберто получает желтую карточку.
18'
ПЕНАЛТИ! - Карлао Роберто тянет соперника за майку в штрафной площади. Ионице Артур заработал пенальти для своей команды
17'
Боррьелло Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
13'
13'
13'
Итурбе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Итурбе Хуан выбил мяч на угловой.
12'
11'
Итурбе Хуан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Пизакане Фабио из команды Кальяри. Это Белотти Андреа заработал фол.
10'
Боррьелло Марко возвращается на поле, всё в порядке.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Боррьелло Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Боррьелло Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Карлао Роберто из команды Торино бьет головой мимо ворот
9'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
Белотти Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Боррьелло Марко наказан за толчок Дзаппакоста Давиде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
3'
3'
3'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
3'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой справа.
2'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
2'
1'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Торино
Кальяри
27.3% (54)
Ничья:
40.9% (81)
Торино
31.8% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (66)
1:2 Торино:
18.7% (37)
2:1 Кальяри:
15.2% (30)
1:0 Кальяри:
8.6% (17)
0:1 Торино:
7.6% (15)
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