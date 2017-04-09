  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 14000
Кальяри
2:3
Конец матча
Торино
0'
18' Желтая карточка
Карлао Роберто
1:0
19' Пенальти
Боррьелло Марко
24' Желтая карточка
Аскуа Африйе
31' Желтая карточка
Пизакане Фабио
1:1
33' Гол
Ляич Адем
1:2
39' Гол
Белотти Андреа
43' Желтая карточка
Ляич Адем
1:3
54' Гол
Аскуа Африйе
69' Желтая карточка
Педру Жоау III
90' Желтая карточка
Фальке Яго
90' Вторая желтая карточка
Аскуа Африйе
2:3
90' Гол
Хан Кван Сон
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
96'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
96'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kwang-Song Han из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.

95'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Фальке Яго попадает в перекладину
94'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
Травма, повреждение
94'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
93'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
Травма, повреждение
93'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Аскуа Африйе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
91'
Аскуа Африйе совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Алвеш Бруну наказан за толчок Бое Лукас
90'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
90'
Фальке Яго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Фальке Яго из команды Торино делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Торино
88'
Мурру Никола из команды Кальяри делает неудачный навес.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Исла Маурисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Кальяри
86'
Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников.
85'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
85'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
Фол, нарушение
84'
Алвеш Бруну из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
83'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Торино
82'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
81'
Удар от ворот произведет Торино
81'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Kwang-Song Han
80'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
80'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
Угловой
80'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
80'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Баррека Антонио, и мяч снова в игре
79'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
78'
Аскуа Африйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес
Травма, повреждение
78'
Ляич Адем возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ляич Адем получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Ляич Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Алвеш Бруну из команды Кальяри. Это Белотти Андреа заработал фол.
75'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
74'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает подножку. Фальке Яго заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Торино
73'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес
73'
Сау Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
71'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
Офсайд
70'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
70'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
70'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
69'
Педру Жоау III получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Педру Жоау III ныряет в штрафной
68'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
67'
Алвеш Бруну наказан за толчок Белотти Андреа
Фол, нарушение
65'
Алвеш Бруну наказан за толчок Бое Лукас
65'
Тактическая замена. Карлао Роберто уходит с поля и его заменяет Айети Арлинд
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
64'
Пизакане Фабио наказан за толчок Белотти Андреа
64'
Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
63'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
62'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Фариас Диего на финте ушёл от оппонента.
62'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
62'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Карлао Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
60'
Алвеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
59'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
59'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
59'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
58'
Бое Лукас из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Удар от ворот произведет Кальяри
58'
Баррека Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
56'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
56'
Карлао Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
Травма, повреждение
55'
Базелли Даниэле возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
55'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Алвеш Бруну заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Базелли Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Матч остановлен
54'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аскуа Африйе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
53'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
51'
Педру Жоау III наказан за толчок Карлао Роберто
50'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Травма, повреждение
49'
Карлао Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Карлао Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Карлао Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Фараго Паоло из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Карлао Роберто.
Угловой
48'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
47'
Аскуа Африйе выбил мяч на угловой.
47'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Молинаро Кристиан уходит с поля и его заменяет Баррека Антонио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
48'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Аскуа Африйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Белотти Андреа на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
47'
Алвеш Бруну наказан за толчок Белотти Андреа
46'
Аскуа Африйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Удар от ворот произведет Торино
44'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Ляич Адем получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Ляич Адем совершает грубый фол. Тахцидис Панайотис был жертвой
43'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
43'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
42'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
41'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
40'
Мурру Никола из команды Кальяри делает подножку. Фальке Яго заработал фол.
40'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Дзаппакоста Давиде сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
39'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
38'
Бое Лукас из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Молинаро Кристиан из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Кальяри
36'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
33'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ляич Адем отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
33'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Белотти Андреа был стеночкой.
32'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Кальяри
Желтая карточка
31'
Пизакане Фабио из команды Кальяри был наказан за старое нарушение.
31'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
31'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Торино
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой слева.
29'
Ионице Артур из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
28'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
28'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Исла Маурисио из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Карлао Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
24'
Аскуа Африйе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Аскуа Африйе совершает грубый фол. Сау Марко был жертвой
Фол, нарушение
24'
Мурру Никола из команды Кальяри. Это Фальке Яго заработал фол.
23'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Ляич Адем из команды Торино. Это Тахцидис Панайотис заработал фол.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Итурбе Хуан получил травму и заменен. Бое Лукас выходит на поле.
Травма, повреждение
22'
Итурбе Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Итурбе Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Алвеш Бруну наказан за толчок Белотти Андреа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
19'
Г О О О О О Л - Боррьелло Марко из команды Кальяри забивает пенальти
Желтая карточка
18'
Карлао Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛТИ! - Карлао Роберто тянет соперника за майку в штрафной площади. Ионице Артур заработал пенальти для своей команды
17'
Боррьелло Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
14'
Алвеш Бруну наказан за толчок Белотти Андреа
13'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Торино
13'
Итурбе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Итурбе Хуан выбил мяч на угловой.
12'
Удар от ворот произведет Кальяри
11'
Итурбе Хуан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
11'
Пизакане Фабио из команды Кальяри. Это Белотти Андреа заработал фол.
Травма, повреждение
10'
Боррьелло Марко возвращается на поле, всё в порядке.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Удар от ворот произведет Кальяри
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Боррьелло Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
9'
Боррьелло Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Карлао Роберто из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Кальяри
7'
Белотти Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
3'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Торино
3'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
Угловой
3'
Боррьелло Марко из команды Кальяри подал угловой справа.
2'
Дзаппакоста Давиде выбил мяч на угловой.
2'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес
2'
Удар от ворот произведет Кальяри
1'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Торино
Кальяри
27.3% (54)
Ничья:
40.9% (81)
Торино
31.8% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (66)
Торино:
18.7% (37)
Кальяри:
15.2% (30)
Кальяри:
8.6% (17)
Торино:
7.6% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация