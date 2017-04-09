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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 17000
Удинезе
3:0
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
20' Гол
Де Пауль Родриго
2:0
31' Гол
Сапата Дуван
46' Желтая карточка
Бурдиссо Николас
3:0
49' Гол в свои ворота
Рубиньо Фернандо
60' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
82' Желтая карточка
Кофи Исаак
87' Желтая карточка
Габриэль Сильва
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
93'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Удинезе
92'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
Угловой
92'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой слева.

92'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
После дальнего удара, который нанес Симеоне Джованни мяч отбит вратарем
89'
Удар от ворот произведет Удинезе
89'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
88'
Удар от ворот произведет Удинезе
88'
Велозу Мигель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
87'
Габриэль Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
87'
Габриэль Сильва совершает грубый фол. Симеоне Джованни был жертвой
86'
Пандев Горан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
Удар от ворот произведет Дженоа
83'
Сапата Дуван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
Желтая карточка
82'
Кофи Исаак сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Кофи Исаак совершает грубый фол. Теро Сириль был жертвой
82'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
81'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
79'
Тактическая замена. Данило Ларанжера уходит с поля и его заменяет Эрто Томас
78'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой справа.
74'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
74'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Видмер Сильван коснулся мяча рукой.
73'
Рубиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
73'
Теро Сириль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Удинезе
72'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
71'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Габриэль Сильва из команды Удинезе делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Велозу Мигель
70'
Удар от ворот произведет Удинезе
69'
Палладино Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
68'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Фелипе Диас
68'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
66'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Теро Сириль из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
63'
Палладино Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Эвангелиста Лукас из команды Удинезе делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
62'
После дальнего удара, который нанес Нтшан Жюль мяч отбит вратарем
62'
Де Пауль Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
62'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
60'
Эвангелиста Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
60'
Эвангелиста Лукас совершает грубый фол. Муньос Эсекьель был жертвой
Фол, нарушение
59'
Лашальт Диего наказан за толчок Видмер Сильван
58'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Кофи Исаак из команды Дженоа. Это Теро Сириль заработал фол.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Каэтано Самир получил травму и заменен. Габриэль Сильва выходит на поле.
Травма, повреждение
55'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Тактическая замена. Морозини Леонардо уходит с поля и его заменяет Палладино Раффаэле
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
Травма, повреждение
55'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
54'
Каэтано Самир возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Морозини Леонардо заработал фол.
52'
Иццо Армандо из команды Дженоа остановил атаку, перехватив мяч.
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Рубиньо Фернандо отправил мяч в свои ворота.
Угловой
49'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Иццо Армандо выбил мяч на угловой.
Угловой
48'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
48'
Теро Сириль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
46'
Бурдиссо Николас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
46'
Бурдиссо Николас грубо нарушил правила.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
45'
Де Пауль Родриго коснулся мяча рукой.
44'
Ригони Лука из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Симеоне Джованни не смог удачно сыграть.
Офсайд
43'
Нтшан Жюль из команды Дженоа в офсайде
Фол, нарушение
42'
Эвангелиста Лукас наказан за толчок Иццо Армандо
42'
Удар от ворот произведет Удинезе
42'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
41'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Нтшан Жюль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Анджелла Габриэле заработал фол.
38'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
37'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
33'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сапата Дуван!
31'
Бурдиссо Николас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
31'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
31'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
30'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Эвангелиста Лукас заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Дженоа
29'
Халльфредссон Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
28'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
28'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
27'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
26'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Угловой
25'
Морозини Леонардо из команды Дженоа подал угловой справа.
25'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
24'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
24'
Рубиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
23'
Иццо Армандо выбил мяч на угловой.
23'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
22'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Кофи Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Эвангелиста Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Де Пауль Родриго отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
19'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает навес
19'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Теро Сириль выбил мяч на угловой.
17'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
17'
Удар от ворот произведет Удинезе
17'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
14'
Удар от ворот произведет Дженоа
14'
Халльфредссон Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
13'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
12'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Теро Сириль из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой справа.
11'
Теро Сириль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
10'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Данило Ларанжера заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает подножку. Нтшан Жюль заработал фол.
8'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
7'
Удар от ворот произведет Удинезе
7'
Лашальт Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эвангелиста Лукас из команды Удинезе делает навес
4'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Морозини Леонардо из команды Дженоа в офсайде
2'
Рубиньо Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Де Пауль Родриго выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
2'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Дженоа
Удинезе
86% (172)
Ничья:
12% (24)
Дженоа
2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
37.5% (75)
Удинезе:
34% (68)
Удинезе:
10.5% (21)
Ничья:
9% (18)
Удинезе:
1.5% (3)
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