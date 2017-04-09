Стадион: Дачия-Арена Зрители: 17000
1:0
20' ГолДе Пауль Родриго
2:0
31' ГолСапата Дуван
46' Желтая карточкаБурдиссо Николас
3:0
49' Гол в свои воротаРубиньо Фернандо
60' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
82' Желтая карточкаКофи Исаак
87' Желтая карточкаГабриэль Сильва
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
92'
92'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
92'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой слева.
92'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
После дальнего удара, который нанес Симеоне Джованни мяч отбит вратарем
89'
89'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает неудачный навес.
88'
88'
Велозу Мигель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
87'
Габриэль Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
87'
Габриэль Сильва совершает грубый фол. Симеоне Джованни был жертвой
86'
Пандев Горан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
83'
Сапата Дуван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
82'
Кофи Исаак сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Кофи Исаак совершает грубый фол. Теро Сириль был жертвой
82'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
80'
79'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
79'
Тактическая замена. Данило Ларанжера уходит с поля и его заменяет Эрто Томас
78'
78'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
77'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
76'
Нтшан Жюль наказан за толчок Агеманг-Баду Эммануэль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
75'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой справа.
74'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
74'
74'
Видмер Сильван коснулся мяча рукой.
73'
Рубиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
73'
Теро Сириль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
72'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
71'
71'
Габриэль Сильва из команды Удинезе делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Велозу Мигель
70'
69'
Палладино Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
68'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Фелипе Диас
68'
67'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Анджелла Габриэле выбил мяч на угловой.
66'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
64'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Теро Сириль из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
63'
Палладино Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Эвангелиста Лукас из команды Удинезе делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
62'
После дальнего удара, который нанес Нтшан Жюль мяч отбит вратарем
62'
Де Пауль Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
62'
62'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Эвангелиста Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Эвангелиста Лукас совершает грубый фол. Муньос Эсекьель был жертвой
59'
Лашальт Диего наказан за толчок Видмер Сильван
58'
58'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Кофи Исаак из команды Дженоа. Это Теро Сириль заработал фол.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Каэтано Самир получил травму и заменен. Габриэль Сильва выходит на поле.
55'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Тактическая замена. Морозини Леонардо уходит с поля и его заменяет Палладино Раффаэле
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
55'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Каэтано Самир возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Морозини Леонардо заработал фол.
52'
Иццо Армандо из команды Дженоа остановил атаку, перехватив мяч.
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Рубиньо Фернандо отправил мяч в свои ворота.
49'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Иццо Армандо выбил мяч на угловой.
48'
48'
Теро Сириль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Бурдиссо Николас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
Бурдиссо Николас грубо нарушил правила.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
Де Пауль Родриго коснулся мяча рукой.
44'
Ригони Лука из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Симеоне Джованни не смог удачно сыграть.
43'
Нтшан Жюль из команды Дженоа в офсайде
42'
Эвангелиста Лукас наказан за толчок Иццо Армандо
42'
42'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает неудачный навес.
41'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Нтшан Жюль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Анджелла Габриэле заработал фол.
38'
38'
38'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
37'
37'
37'
Морозини Леонардо из команды Дженоа делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
34'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
33'
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сапата Дуван!
31'
Бурдиссо Николас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
31'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает подножку. Эвангелиста Лукас заработал фол.
29'
29'
Халльфредссон Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
28'
28'
28'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Морозини Леонардо из команды Дженоа подал угловой справа.
25'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
24'
24'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
24'
Рубиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Иццо Армандо выбил мяч на угловой.
23'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
22'
22'
Кофи Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Эвангелиста Лукас сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Де Пауль Родриго отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
19'
19'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает навес
19'
18'
18'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Теро Сириль выбил мяч на угловой.
17'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
17'
17'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
14'
14'
Халльфредссон Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
13'
12'
12'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
12'
12'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Теро Сириль из команды Удинезе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Теро Сириль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Данило Ларанжера заработал фол.
8'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
8'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает подножку. Нтшан Жюль заработал фол.
8'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
7'
7'
Лашальт Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
4'
Эвангелиста Лукас из команды Удинезе делает навес
4'
3'
Морозини Леонардо из команды Дженоа в офсайде
2'
2'
Де Пауль Родриго выбил мяч подальше от ворот.
2'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
1'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Дженоа
Удинезе
86% (172)
Ничья:
12% (24)
Дженоа
2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
37.5% (75)
1:0 Удинезе:
34% (68)
2:0 Удинезе:
10.5% (21)
1:1 Ничья:
9% (18)
3:1 Удинезе:
1.5% (3)
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