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Стадион:
Милан
 
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Палермо
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Палермо, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Палермо
Милан
95.3% (81)
Ничья:
2.4% (2)
Палермо
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
38.8% (33)
Милан:
23.5% (20)
Милан:
22.4% (19)
Милан:
4.7% (4)
Милан:
3.5% (3)
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