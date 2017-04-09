Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 20000
2:2
Конец матча
1:0
5' ГолФернандеш Бруну
25' Желтая карточкаГонсало Родригес
1:1
60' ГолГонсало Родригес
67' Желтая карточкаПрает Деннис
2:1
71' ГолАльварес Рикардо
75' Желтая карточкаАльварес Рикардо
2:2
89' ГолБабакар Хоума
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
95'
Бабакар Хоума не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
95'
Бабакар Хоума оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
95'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
94'
Альварес Рикардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Альварес Рикардо из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
94'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория подал угловой слева.
93'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
93'
Бадель Милан из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
93'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Прает Деннис на финте ушёл от оппонента.
93'
91'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Сильвестре Матиас.
89'
Сапонара Риккардо сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бабакар Хоума отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
89'
88'
Карлос Санчес атакует сзади соперника. Квальярелла Фабио пострадал.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
87'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Баррето Эдгар.
86'
Астори Давид из команды Фиорентина. Это Альварес Рикардо заработал фол.
86'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
86'
Сильвестре Матиас ошибается в защите.
85'
Кьеза Федерико наказан за толчок Баррето Эдгар
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
84'
Калинич Никола имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Астори Давид из команды Фиорентина сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
84'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
83'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
82'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
82'
82'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
82'
Астори Давид из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
82'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Тактическая замена. Бернардески Федерико уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
81'
Бернардески Федерико бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
81'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
79'
Альварес Рикардо выбил мяч на угловой.
79'
ШТАНГА! – Калинич Никола ударом головой попадает в штангу
79'
78'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
77'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Калинич Никола заработал фол.
77'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
Альварес Рикардо ошибается в защите.
76'
75'
Альварес Рикардо получает желтую карточку.
75'
Альварес Рикардо из команды Сампдория. Это Бернардески Федерико заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Додо Родолфо получил травму и заменен. Реджини Васко выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Хрвое Милич уходит с поля и его заменяет Кьеза Федерико
73'
Бадель Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Додо Родолфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
71'
Шик Патрик сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Альварес Рикардо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
71'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
70'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
70'
Прает Деннис из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
70'
Карлос Санчес ошибается в защите.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Астори Давид из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
69'
69'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Альварес Рикардо
69'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
69'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
69'
Валеро Борха на финте ушёл от оппонента.
69'
68'
68'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бернардески Федерико бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Прает Деннис получает желтую карточку.
67'
Прает Деннис совершает грубый фол. Валеро Борха был жертвой
67'
Калинич Никола пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Баррето Эдгар наказан за толчок Хрвое Милич
66'
65'
65'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Прает Деннис
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
63'
Фернандеш Бруну бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Валеро Борха сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гонсало Родригес из клуба "Фиорентина" отправил мяч головой в ворота.
60'
59'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
59'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Хрвое Милич заработал фол.
58'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
57'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Гонсало Родригес
56'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
56'
56'
ШТАНГА! Тельо Кристиан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Калинич Никола из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
55'
После дальнего удара, который нанес Баррето Эдгар мяч отбит вратарем
54'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает подножку. Берешиньски Бартош заработал фол.
53'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает навес
53'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Хрвое Милич наказан за толчок Баррето Эдгар
51'
51'
Шик Патрик наказан за толчок Астори Давид
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория. Это Валеро Борха заработал фол.
50'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
50'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
49'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
49'
Шик Патрик на финте ушёл от оппонента.
49'
Шик Патрик из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
48'
Бабакар Хоума попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
48'
Калинич Никола из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Тельо Кристиан это был.
48'
47'
47'
47'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
47'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес
47'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Астори Давид заработал фол.
46'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Калинич Никола
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Карлос Санчес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
47'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой справа.
46'
Додо Родолфо выбил мяч на угловой.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
44'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Линетти Кароль из команды Сампдория. Это Бернардески Федерико заработал фол.
43'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
43'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
42'
Бернардески Федерико пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
42'
42'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой слева.
41'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
41'
Хрвое Милич из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Тельо Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
39'
39'
Тельо Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
36'
Гонсало Родригес ошибается в защите.
35'
Валеро Борха из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Бернардески Федерико наказан за толчок Линетти Кароль
34'
34'
Шик Патрик из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
33'
33'
33'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Бабакар Хоума наказан за толчок Додо Родолфо
31'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Шик Патрик из команды Сампдория делает подножку. Карлос Санчес заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина в офсайде
29'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
28'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
28'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
28'
28'
Додо Родолфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Торрейра Лукас наказан за толчок Бернардески Федерико
25'
Гонсало Родригес получает желтую карточку.
25'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина. Это Шик Патрик заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
24'
24'
Бабакар Хоума бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Шкриньяр Милан ошибается в защите.
22'
Фернандеш Бруну не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Шик Патрик из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
22'
Карлос Санчес ошибается в защите.
22'
Шик Патрик наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
21'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
21'
20'
Бернардески Федерико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
17'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Астори Давид заработал фол.
17'
17'
16'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
14'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина в офсайде
14'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
14'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
14'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
13'
13'
13'
13'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
10'
10'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Хрвое Милич заработал фол.
9'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
8'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
7'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
7'
6'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
5'
Торрейра Лукас сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фернандеш Бруну отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
4'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
3'
Хрвое Милич из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 2:2 Фиорентина
Сампдория
16.7% (34)
Ничья:
49.5% (101)
Фиорентина
33.8% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.6% (87)
1:2 Фиорентина:
19.6% (40)
2:1 Сампдория:
10.3% (21)
0:1 Фиорентина:
9.8% (20)
1:0 Сампдория:
5.9% (12)
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