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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 01.04.2017 Сассуоло 1:2 Лацио СA
- 19.03.2017 Кальяри 0:0 Лацио СA
- 13.03.2017 Лацио 3:1 Торино СA
- 05.03.2017 Болонья 0:2 Лацио СA
- 26.02.2017 Лацио 1:0 Удинезе СA
- 18.02.2017 Эмполи 1:2 Лацио СA
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан СA
- 05.02.2017 Пескара 2:6 Лацио СA
- 28.01.2017 Лацио 0:1 Кьево СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.01.2017 Лацио 4:2 Дженоа КИ
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта СA
- 08.01.2017 Лацио 1:0 Кротоне СA
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Палермо 0:1 Лацио СA
- 20.11.2016 Лацио 3:1 Дженоа СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
Наполи (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус СA
- 19.03.2017 Эмполи 2:3 Наполи СA
- 12.03.2017 Наполи 3:0 Кротоне СA
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта СA
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи СA
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа СA
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио Серия A
- 03.02.2016 Лацио 0:2 Наполи Серия A
- 20.09.2015 Наполи 5:0 Лацио Серия A
- 31.05.2015 Наполи 2:4 Лацио Серия A
- 08.04.2015 Наполи 0:1 Лацио Кубок Италии
- 04.03.2015 Лацио 1:1 Наполи Кубок Италии
- 18.01.2015 Лацио 0:1 Наполи Серия A
- 13.04.2014 Наполи 4:2 Лацио Серия A
- 29.01.2014 Наполи 1:0 Лацио Кубок Италии
- 03.12.2013 Лацио 2:4 Наполи Серия A
- 09.02.2013 Лацио 1:1 Наполи Серия A
- 26.09.2012 Наполи 3:0 Лацио Серия A
- 07.04.2012 Лацио 3:1 Наполи Серия A
- 19.11.2011 Наполи 0:0 Лацио Серия A
- 03.04.2011 Наполи 4:3 Лацио Серия A
- 14.11.2010 Лацио 2:0 Наполи Серия A
- 03.04.2010 Лацио 1:1 Наполи Серия A
- 22.11.2009 Наполи 0:0 Лацио Серия A
- 08.03.2009 Наполи 0:2 Лацио Серия A
- 26.10.2008 Лацио 0:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|2
|4
|60 - 20
|74
|2.
|Рома
|Заявка
|30
|22
|2
|6
|66 - 26
|68
|3.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|69 - 33
|64
|4.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|52 - 31
|60
|5.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 33
|58
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|56 - 33
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|43 - 33
|54
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 37
|51
|9.
|Сампдория
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 35
|44
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|56 - 50
|41
|11.
|Кьево
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|35 - 43
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|38 - 40
|37
|13.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|39 - 59
|35
|14.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|29 - 43
|34
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 48
|31
|16.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 48
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|17 - 48
|22
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|23 - 50
|17
|19.
|Палермо
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|25 - 63
|15
|20.
|Пескара
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|30 - 67
|13
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Наполи, который состоится 09.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Наполи, который состоится 09.04.2017.
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Прогнозы на матч Лацио - Наполи
Лацио
12% (10)
Ничья:
39.8% (33)
Наполи
48.2% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
34.9% (29)
1:1 Ничья:
31.3% (26)
0:1 Наполи:
10.8% (9)
2:1 Лацио:
7.2% (6)
2:2 Ничья:
4.8% (4)
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