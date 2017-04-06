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Стадион:
Лацио
 
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Наполи
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Наполи, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Лацио - Наполи
Лацио
12% (10)
Ничья:
39.8% (33)
Наполи
48.2% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
34.9% (29)
Ничья:
31.3% (26)
Наполи:
10.8% (9)
Лацио:
7.2% (6)
Ничья:
4.8% (4)
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