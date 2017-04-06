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Стадион:
Болонья
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болонья - Рома, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Болонья - Рома
Болонья
3.6% (3)
Ничья:
8.4% (7)
Рома
88% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
43.4% (36)
Рома:
19.3% (16)
Рома:
18.1% (15)
Ничья:
7.2% (6)
Рома:
4.8% (4)
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