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Стадион:
Севилья
 
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Депортиво
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Депортиво, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Депортиво
Севилья
92% (69)
Ничья:
5.3% (4)
Депортиво
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
37.3% (28)
Севилья:
28% (21)
Севилья:
13.3% (10)
Севилья:
4% (3)
Ничья:
4% (3)
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