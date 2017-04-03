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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико М, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Реал Мадрид
73.8% (59)
Ничья:
20% (16)
Атлетико М
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
48.8% (39)
Ничья:
16.3% (13)
Реал Мадрид:
11.3% (9)
Реал Мадрид:
5% (4)
Реал Мадрид:
3.8% (3)
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