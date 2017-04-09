Стадион: Балаидос Зрители: 15741
0:1
13' ГолКике Гарсия
18' Желтая карточкаЭнрич Серхи
40' Желтая карточкаКапа Андер
0:2
51' ГолЛеон Педро
69' Желтая карточкаХосабед Санчес
75' Желтая карточкаРамис Иван
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Энрич Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Радоя Неманья ошибается в защите.
94'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Ронкалья Факундо заработал фол.
94'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Жунка Давид
93'
Рамис Иван возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
93'
Капа Андер из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
93'
93'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Рамис Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Ронкалья Факундо, и мяч снова в игре
90'
89'
88'
88'
Бове Клаудио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Бове Клаудио из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
88'
87'
Планас Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пенья Рубен из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
87'
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
84'
84'
Гомес Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает пас партнеру.
84'
После штрафного удара, который нанес Аспас Яго, мяч попадает в перекладину
83'
Адриан Гонсалес коснулся мяча рукой.
83'
Хосабед Санчес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
79'
Аспас Яго имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
78'
Планас Карлес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
77'
77'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Адриан Гонсалес
75'
Рамис Иван получает желтую карточку.
75'
Рамис Иван наказан за толчок Аспас Яго
74'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
После дальнего удара, который нанес Бебе Тьягу мяч отбит вратарем
73'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес
72'
72'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Леон Педро уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Хосабед Санчес получает желтую карточку.
69'
Хосабед Санчес наказан за толчок Леон Педро
69'
68'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
67'
67'
Тактическая замена. Сенье Хосеп уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
66'
Планас Карлес из команды Сельта делает подножку. Леон Педро заработал фол.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает неудачный навес.
64'
Бове Клаудио из команды Сельта наносит очень неточный удар.
63'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает пас партнеру.
63'
63'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 15741 болельщиков
61'
Систо Пионе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
59'
59'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Систо Пионе заработал фол.
59'
Бове Клаудио выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Систо Пионе из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Капа Андер.
57'
Шейх Пап наказан за толчок Гарсия Дани
57'
57'
56'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хосабед Санчес ударом издали сотрясает перекладину
54'
54'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Сенье Хосеп заработал фол.
54'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
53'
Серхио Альварес II выбил мяч подальше от ворот.
51'
Луна Антонио сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Леон Педро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Игрок команды Эйбар делает подачу своему товарищу по команде.
51'
51'
51'
50'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
49'
Ривера Кристиан из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
После дальнего удара, который нанес Хосабед Санчес мяч отбит вратарем
48'
Бове Клаудио из команды Сельта делает пас партнеру.
48'
48'
48'
48'
46'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
После дальнего удара, который нанес Хосабед Санчес мяч отбит вратарем
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
45'
44'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Энрич Серхи из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
44'
43'
Йоэл Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
42'
41'
Гальвес Алехандро из команды Эйбар делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
40'
Капа Андер получает желтую карточку.
40'
Капа Андер из команды Эйбар. Это Шейх Пап заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
39'
Луна Антонио из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Луна Антонио на финте ушёл от оппонента.
39'
39'
Шейх Пап выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бебе Тьягу и мяч снова в игре
37'
35'
Росси Джузеппе получил травму и заменен. Бове Клаудио выходит на поле.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гомес Серхи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
34'
Эрнандес Пабло II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает пас партнеру.
33'
Ривера Кристиан нарушает правила. Шейх Пап пострадал
32'
Росси Джузеппе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
31'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
30'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Энрич Серхи
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Сенье Хосеп заработал фол.
29'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Гарсия Дани заработал фол.
29'
29'
28'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
27'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ривера Кристиан из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Гарсия Дани заработал фол.
26'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Росси Джузеппе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
26'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает пас партнеру.
25'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает навес
24'
24'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
23'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эрнандес Пабло II выбил мяч подальше от ворот.
21'
Гарсия Дани наказан за толчок Росси Джузеппе
21'
21'
21'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
20'
20'
19'
Эрнандес Пабло II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
18'
Энрич Серхи получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Энрич Серхи наказан за толчок Шейх Пап
17'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
17'
16'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
16'
После дальнего удара, который нанес Леон Педро мяч отбит вратарем
16'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
13'
Энрич Серхи сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
13'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Капа Андер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
11'
11'
Кике Гарсия из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Кике Гарсия
9'
9'
Гальвес Алехандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
8'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
8'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хосабед Санчес выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Энрич Серхи из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Планас Карлес выбил мяч на угловой.
5'
Бебе Тьягу из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
3'
2'
Ронкалья Факундо из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Капа Андер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 0:2 Эйбар
Сельта
78.8% (160)
Ничья:
19.7% (40)
Эйбар
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
43.3% (88)
1:0 Сельта:
18.7% (38)
1:1 Ничья:
15.8% (32)
2:0 Сельта:
11.3% (23)
3:1 Сельта:
3% (6)
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