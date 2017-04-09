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  5. Примера
Стадион: Зрители: 15741
Сельта
0:2
Конец матча
Эйбар
0'
0:1
13' Гол
Кике Гарсия
18' Желтая карточка
Энрич Серхи
40' Желтая карточка
Капа Андер
0:2
51' Гол
Леон Педро
69' Желтая карточка
Хосабед Санчес
75' Желтая карточка
Рамис Иван
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Энрич Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Радоя Неманья ошибается в защите.
Фол, нарушение
94'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Ронкалья Факундо заработал фол.
Фол, нарушение
94'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Жунка Давид

Травма, повреждение
93'
Рамис Иван возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
93'
Капа Андер из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
93'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Шейх Пап из команды Сельта делает навес
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Рамис Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Ронкалья Факундо, и мяч снова в игре
90'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
89'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
88'
Удар от ворот произведет Эйбар
88'
Бове Клаудио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Бове Клаудио из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
88'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает навес
87'
Планас Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пенья Рубен из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
87'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
84'
Удар от ворот произведет Эйбар
84'
Гомес Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает пас партнеру.
84'
После штрафного удара, который нанес Аспас Яго, мяч попадает в перекладину
Фол, нарушение
83'
Адриан Гонсалес коснулся мяча рукой.
83'
Хосабед Санчес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Радоя Неманья выбил мяч подальше от ворот.
80'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Удар от ворот произведет Эйбар
79'
Аспас Яго имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Систо Пионе из команды Сельта делает навес
78'
Планас Карлес из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
77'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
76'
Удар от ворот произведет Эйбар
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Адриан Гонсалес
Желтая карточка
75'
Рамис Иван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Рамис Иван наказан за толчок Аспас Яго
74'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает навес
73'
После дальнего удара, который нанес Бебе Тьягу мяч отбит вратарем
73'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес
72'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Леон Педро уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
69'
Хосабед Санчес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Хосабед Санчес наказан за толчок Леон Педро
69'
Удар от ворот произведет Эйбар
68'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
68'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
67'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
67'
Тактическая замена. Сенье Хосеп уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
Фол, нарушение
66'
Планас Карлес из команды Сельта делает подножку. Леон Педро заработал фол.
65'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает неудачный навес.
64'
Бове Клаудио из команды Сельта наносит очень неточный удар.
63'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает пас партнеру.
63'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Сельта
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 15741 болельщиков
61'
Систо Пионе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Хосабед Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Систо Пионе заработал фол.
59'
Бове Клаудио выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Систо Пионе из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Капа Андер.
Фол, нарушение
57'
Шейх Пап наказан за толчок Гарсия Дани
57'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Систо Пионе из команды Сельта делает навес
56'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хосабед Санчес ударом издали сотрясает перекладину
54'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Сенье Хосеп заработал фол.
54'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
53'
Серхио Альварес II выбил мяч подальше от ворот.
51'
Луна Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Леон Педро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Игрок команды Эйбар делает подачу своему товарищу по команде.
51'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
51'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
51'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хосабед Санчес из команды Сельта делает навес
50'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ривера Кристиан из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
После дальнего удара, который нанес Хосабед Санчес мяч отбит вратарем
48'
Бове Клаудио из команды Сельта делает пас партнеру.
48'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
48'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
48'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
46'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
После дальнего удара, который нанес Хосабед Санчес мяч отбит вратарем
45'
Удар от ворот произведет Сельта
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
45'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
44'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Энрич Серхи из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
44'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Шейх Пап из команды Сельта делает навес
43'
Йоэл Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хосабед Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Гальвес Алехандро из команды Эйбар делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
Желтая карточка
40'
Капа Андер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Капа Андер из команды Эйбар. Это Шейх Пап заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
40'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
39'
Луна Антонио из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Луна Антонио на финте ушёл от оппонента.
39'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Шейх Пап выбил мяч подальше от ворот.
38'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бебе Тьягу и мяч снова в игре
37'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Росси Джузеппе получил травму и заменен. Бове Клаудио выходит на поле.
35'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гомес Серхи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
34'
Эрнандес Пабло II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает пас партнеру.
33'
Шейх Пап из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
33'
Ривера Кристиан нарушает правила. Шейх Пап пострадал
Травма, повреждение
32'
Росси Джузеппе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Удар от ворот произведет Сельта
31'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
30'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Энрич Серхи
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
30'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Сенье Хосеп заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Гарсия Дани заработал фол.
29'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ронкалья Факундо из команды Сельта делает навес
28'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
28'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ривера Кристиан из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Шейх Пап из команды Сельта делает подножку. Гарсия Дани заработал фол.
26'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Росси Джузеппе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
26'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Удар от ворот произведет Эйбар
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает пас партнеру.
25'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает навес
25'
Шейх Пап из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
24'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
24'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
23'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эрнандес Пабло II выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
21'
Гарсия Дани наказан за толчок Росси Джузеппе
21'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
21'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
20'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Удар от ворот произведет Эйбар
20'
Систо Пионе из команды Сельта делает навес
20'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эрнандес Пабло II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
Желтая карточка
18'
Энрич Серхи получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
18'
Энрич Серхи наказан за толчок Шейх Пап
17'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
17'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
16'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
16'
После дальнего удара, который нанес Леон Педро мяч отбит вратарем
16'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
13'
Энрич Серхи сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
13'
Рамис Иван выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Сельта
12'
Капа Андер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Кике Гарсия из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Кике Гарсия
9'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Гальвес Алехандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Хосабед Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Луна Антонио из команды Эйбар делает подножку. Шейх Пап заработал фол.
8'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хосабед Санчес выбил мяч подальше от ворот.
6'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Энрич Серхи из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
6'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Планас Карлес выбил мяч на угловой.
5'
Бебе Тьягу из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
3'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ронкалья Факундо из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Капа Андер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 0:2 Эйбар
Сельта
78.8% (160)
Ничья:
19.7% (40)
Эйбар
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
43.3% (88)
Сельта:
18.7% (38)
Ничья:
15.8% (32)
Сельта:
11.3% (23)
Сельта:
3% (6)
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