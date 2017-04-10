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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18917
Реал Сосьедад
3:1
Конец матча
Спортинг Хихон
0'
1:0
3' Гол
Виллиан Жозе
17' Желтая карточка
Альварес Серхио
23' Желтая карточка
Весга Микель
2:0
27' Гол
Хуанми Мигель
31' Желтая карточка
Торрес Хави
72' Желтая карточка
Хуанми Мигель
3:0
77' Гол
Юри Берчиче
80' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
3:1
87' Гол
Элдерсон
90' Желтая карточка
Бурги Хорхе
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Каналес Серхио отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
93'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
92'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
91'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Желтая карточка
91'
Бурги Хорхе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Бурги Хорхе совершает грубый фол. Юри Берчиче был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
90'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
90'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
88'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
88'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад делает навес
87'
Вигера Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элдерсон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
86'
Сурутуса Давид наказан за толчок Альварес Серхио
86'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает навес
86'
Элдерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
85'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.
85'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Кармона Карлос II
Фол, нарушение
84'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
83'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
83'
Кармона Карлос II наказан за толчок Иньиго Мартинес
82'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Pablo Fernandez заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
81'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
81'
Юри Берчиче отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
Угловой
81'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
81'
Вела Карлос исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
80'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон. Это Ариц Элустондо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
78'
Тактическая замена. Торрес Хави уходит с поля и его заменяет Pablo Fernandez
77'
Сурутуса Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юри Берчиче записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
77'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
76'
Сурутуса Давид наказан за толчок Торрес Хави
76'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
75'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Сальдуа Хосеба уходит с поля и его заменяет Ариц Элустондо
Желтая карточка
72'
Хуанми Мигель получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Торрес Хави заработал фол.
72'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
70'
Хуанми Мигель коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
69'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Оярсабаль Микель
Фол, нарушение
68'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
Офсайд
67'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон в офсайде
67'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
67'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
67'
Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
66'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
Фол, нарушение
65'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
63'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Родригес Виктор II уходит с поля и его заменяет Кармона Карлос II
62'
Сурутуса Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
61'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Тактическая замена. Кастро Карлос уходит с поля и его заменяет Вигера Борха
Фол, нарушение
59'
Ильяраменди Асьер коснулся мяча рукой.
59'
Элдерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
58'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес
56'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Хуанми Мигель мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
55'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
54'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
53'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает подножку. Элдерсон заработал фол.
52'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
50'
Бурги Хорхе наказан за толчок Сальдуа Хосеба
50'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
50'
Элдерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
49'
Виллиан Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
48'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Элдерсон из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
48'
Виллиан Жозе наказан за толчок Альварес Серхио
Фол, нарушение
46'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад. Это Альварес Серхио заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 18917 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Элдерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
45'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
45'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
44'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
44'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
44'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Бурги Хорхе
44'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
43'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
43'
Элдерсон наказан за толчок Сальдуа Хосеба
41'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
40'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон делает навес
40'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
39'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
38'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
Угловой
38'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
38'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
37'
Виллиан Жозе наказан за толчок Альварес Серхио
37'
Элдерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
37'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
36'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес
36'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отвел угрозу отличным подкатом
36'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
35'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Прието Хаби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
35'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
34'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
34'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес
34'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес
33'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает подножку. Элдерсон заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
32'
Юри Берчиче пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
Желтая карточка
31'
Торрес Хави получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон. Это Прието Хаби заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
27'
Прието Хаби сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуанми Мигель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
27'
Альварес Серхио наказан за толчок Хуанми Мигель
26'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
25'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хуанми Мигель заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
25'
Сальдуа Хосеба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
24'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
24'
Элдерсон из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
23'
Весга Микель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон. Это Вела Карлос заработал фол.
22'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
21'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Вела Карлос.
Фол, нарушение
20'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
19'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
17'
Альварес Серхио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Альварес Серхио совершает грубый фол. Ильяраменди Асьер был жертвой
Фол, нарушение
17'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон. Это Сурутуса Давид заработал фол.
17'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает навес
15'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
15'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
15'
Навас Рауль выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
13'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
13'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
13'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
12'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
Фол, нарушение
10'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад. Это Элдерсон заработал фол.
10'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
8'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
8'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
7'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
Офсайд
6'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Мере Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
5'
Бурги Хорхе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
3'
Прието Хаби сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виллиан Жозе из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
3'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
1'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Спортинг Хихон
Реал Сосьедад
94.5% (205)
Ничья:
3.7% (8)
Спортинг Хихон
1.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
32.7% (71)
Реал Сосьедад:
25.3% (55)
Реал Сосьедад:
22.1% (48)
Реал Сосьедад:
6.5% (14)
Ничья:
2.8% (6)
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