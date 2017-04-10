Стадион: Аноэта Зрители: 18917
3:1
Конец матча
1:0
3' ГолВиллиан Жозе
17' Желтая карточкаАльварес Серхио
23' Желтая карточкаВесга Микель
2:0
27' ГолХуанми Мигель
31' Желтая карточкаТоррес Хави
72' Желтая карточкаХуанми Мигель
3:0
77' ГолЮри Берчиче
80' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
3:1
87' ГолЭлдерсон
90' Желтая карточкаБурги Хорхе
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Каналес Серхио отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
93'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
92'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
91'
91'
Бурги Хорхе получает желтую карточку.
91'
Бурги Хорхе совершает грубый фол. Юри Берчиче был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
90'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
90'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
90'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
88'
88'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
88'
87'
Вигера Борха сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элдерсон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
86'
Сурутуса Давид наказан за толчок Альварес Серхио
86'
86'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает навес
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.
85'
84'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Кармона Карлос II
84'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
83'
83'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
83'
Кармона Карлос II наказан за толчок Иньиго Мартинес
82'
82'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Pablo Fernandez заработал фол.
82'
81'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
81'
Юри Берчиче отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
81'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
81'
Вела Карлос исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
80'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
80'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон. Это Ариц Элустондо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
78'
Тактическая замена. Торрес Хави уходит с поля и его заменяет Pablo Fernandez
77'
Сурутуса Давид сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юри Берчиче записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
77'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
76'
Сурутуса Давид наказан за толчок Торрес Хави
76'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
75'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
74'
Тактическая замена. Сальдуа Хосеба уходит с поля и его заменяет Ариц Элустондо
72'
Хуанми Мигель получает желтую карточку за споры
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Торрес Хави заработал фол.
72'
71'
71'
70'
Хуанми Мигель коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Оярсабаль Микель
68'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
67'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон в офсайде
67'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
67'
67'
Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
66'
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
65'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
64'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
63'
63'
Тактическая замена. Родригес Виктор II уходит с поля и его заменяет Кармона Карлос II
62'
Сурутуса Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Тактическая замена. Кастро Карлос уходит с поля и его заменяет Вигера Борха
59'
Ильяраменди Асьер коснулся мяча рукой.
59'
59'
58'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
57'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Хуанми Мигель мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
55'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
54'
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
53'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
52'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает подножку. Элдерсон заработал фол.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Бурги Хорхе наказан за толчок Сальдуа Хосеба
50'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
50'
49'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
49'
Виллиан Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
48'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Элдерсон из команды Спортинг Хихон делает навес
48'
Виллиан Жозе наказан за толчок Альварес Серхио
46'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад. Это Альварес Серхио заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 18917 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
45'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
44'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
44'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Бурги Хорхе
44'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
43'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Элдерсон наказан за толчок Сальдуа Хосеба
41'
40'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
40'
40'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон делает навес
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
39'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Аморебьета Фернандо
39'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
38'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
38'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
38'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
37'
Виллиан Жозе наказан за толчок Альварес Серхио
37'
37'
37'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
36'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отвел угрозу отличным подкатом
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Прието Хаби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
34'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
34'
34'
34'
33'
33'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает подножку. Элдерсон заработал фол.
32'
32'
Юри Берчиче пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
31'
Торрес Хави получает желтую карточку.
31'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон. Это Прието Хаби заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
27'
Прието Хаби сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуанми Мигель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Альварес Серхио наказан за толчок Хуанми Мигель
26'
26'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хуанми Мигель заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
25'
Сальдуа Хосеба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
24'
24'
Элдерсон из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
23'
Весга Микель получает желтую карточку.
23'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон. Это Вела Карлос заработал фол.
22'
22'
21'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Вела Карлос.
20'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
19'
19'
19'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
17'
Альварес Серхио получает желтую карточку.
17'
Альварес Серхио совершает грубый фол. Ильяраменди Асьер был жертвой
17'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон. Это Сурутуса Давид заработал фол.
17'
15'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает навес
15'
15'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
15'
Навас Рауль выбил мяч подальше от ворот.
13'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
13'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
13'
12'
12'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
10'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад. Это Элдерсон заработал фол.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
8'
8'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
8'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
7'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
6'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Мере Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Бурги Хорхе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
3'
Прието Хаби сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виллиан Жозе из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
3'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
1'
Торрес Хави из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Спортинг Хихон
Реал Сосьедад
94.5% (205)
Ничья:
3.7% (8)
Спортинг Хихон
1.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
32.7% (71)
2:0 Реал Сосьедад:
25.3% (55)
1:0 Реал Сосьедад:
22.1% (48)
3:1 Реал Сосьедад:
6.5% (14)
1:1 Ничья:
2.8% (6)
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