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Стадион: Зрители: 17521
Эспаньол
1:0
Конец матча
Алавес
0'
51' Желтая карточка
Эдгар Мендес
1:0
56' Гол
Пьятти Пабло
73' Желтая карточка
Хави Лопеc
90' Желтая карточка
Феддал Зу
90' Желтая карточка
Лопес Диего
90' Желтая карточка
Санчес Виктор
90' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
93'
Дейверсон Силва наказан за толчок Санчес Виктор
Желтая карточка
93'
Лагуардия Виктор получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
92'
Санчес Виктор получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
92'
Лопес Диего получает желтую карточку за споры

Желтая карточка
92'
Феддал Зу получает желтую карточку за грубое нарушение
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
91'
Папа Диоп из команды Эспаньол делает подножку. Льоренте Маркос заработал фол.
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Ибай Гомес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
90'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
89'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
87'
Удар от ворот произведет Эспаньол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Папа Диоп
Офсайд
85'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
84'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
83'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
82'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает навес
82'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает навес
81'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Вигарай Карлос из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Удар от ворот произведет Эспаньол
80'
Тактическая замена. Эдгар Мендес уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
80'
Камараса Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
79'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает неудачный навес.
78'
Баптистао Лео мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Баптистао Лео из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
78'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
74'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
73'
Хави Лопеc получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Хави Лопеc совершает грубый фол. Тео Эрнандес был жертвой
72'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает неудачный навес.
Офсайд
71'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Эспаньол
70'
Феддал Зу имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает пас партнеру.
69'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
69'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
69'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
68'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тактическая замена. Эли Родриго уходит с поля и его заменяет Вигарай Карлос
67'
Тактическая замена. Кико Фемения уходит с поля и его заменяет Ромеро Оскар
66'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Пьятти Пабло на финте ушёл от оппонента.
65'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Хави Лопеc из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
62'
Морено Херард из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
Травма, повреждение
62'
Давид Лопес возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Давид Лопес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Удар от ворот произведет Алавес
58'
После дальнего удара, который нанес Баптистао Лео мяч отбит вратарем
58'
Баптистао Лео из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
58'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
56'
Давид Лопес сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол добил мяч в ворота.
56'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает пас партнеру.
56'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Ману Гарсия наказан за толчок Пьятти Пабло
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
54'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
53'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Алавес
52'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
51'
Эдгар Мендес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Эдгар Мендес совершает грубый фол. Кариколь Аарон был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Удар от ворот произведет Алавес
50'
Морено Херард отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
50'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
49'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
47'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 17521 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
45'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Алавес
44'
Хурадо Хосе Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
43'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
Фол, нарушение
43'
Тео Эрнандес наказан за толчок Хави Лопеc
41'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
40'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
39'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
39'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает навес
39'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает навес
39'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Тео Эрнандес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Морено Херард наказан за толчок Ману Гарсия
37'
Камараса Виктор из команды Алавес наносит неточный удар с лета
37'
Феддал Зу из команды Алавес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает отличный навес.
35'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Хурадо Хосе Мануэль на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Алавес
32'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
32'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
31'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кико Фемения из команды Алавес подал угловой справа.
30'
Эдгар Мендес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
29'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Хави Лопеc.
29'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
28'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает навес
27'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
27'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
26'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Эспаньол
26'
Ману Гарсия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
25'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
Угловой
25'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
24'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
24'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
24'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
23'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Алавес
21'
Кариколь Аарон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
20'
Удар от ворот произведет Эспаньол
20'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
19'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Алавес
18'
Рока Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
17'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
Эдгар Мендес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
После дальнего удара, который нанес Морено Херард мяч отбит вратарем
15'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
14'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
13'
Льоренте Маркос наказан за толчок Хави Лопеc
Офсайд
11'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
Удар от ворот произведет Эспаньол
7'
Эдгар Мендес из команды Алавес бьет головой мимо ворот
7'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
7'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол. Это Ману Гарсия заработал фол.
7'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
6'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Льоренте Маркос коснулся мяча рукой.
5'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
4'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тео Эрнандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Алавес
Эспаньол
86.6% (168)
Ничья:
11.3% (22)
Алавес
2.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
36.6% (71)
Эспаньол:
35.1% (68)
Эспаньол:
12.4% (24)
Ничья:
8.2% (16)
Ничья:
2.1% (4)
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