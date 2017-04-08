Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 17521
51' Желтая карточкаЭдгар Мендес
1:0
56' ГолПьятти Пабло
73' Желтая карточкаХави Лопеc
90' Желтая карточкаФеддал Зу
90' Желтая карточкаЛопес Диего
90' Желтая карточкаСанчес Виктор
90' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
Новости после матча
-
"Эспаньол" был сильнее "Алавеса" — 15:55
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
Дейверсон Силва наказан за толчок Санчес Виктор
93'
Лагуардия Виктор получает желтую карточку за споры
92'
Санчес Виктор получает желтую карточку за грубое нарушение
92'
Лопес Диего получает желтую карточку за споры
92'
Феддал Зу получает желтую карточку за грубое нарушение
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Папа Диоп из команды Эспаньол делает подножку. Льоренте Маркос заработал фол.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Ибай Гомес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
89'
87'
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
84'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
83'
83'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
82'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
81'
81'
Вигарай Карлос из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Тактическая замена. Эдгар Мендес уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
80'
Камараса Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
79'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает неудачный навес.
78'
Баптистао Лео мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Баптистао Лео из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
78'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
74'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Хави Лопеc получает желтую карточку.
73'
Хави Лопеc совершает грубый фол. Тео Эрнандес был жертвой
72'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает неудачный навес.
71'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
70'
Феддал Зу имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает пас партнеру.
69'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
69'
69'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
69'
68'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой слева.
68'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тактическая замена. Эли Родриго уходит с поля и его заменяет Вигарай Карлос
67'
Тактическая замена. Кико Фемения уходит с поля и его заменяет Ромеро Оскар
66'
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Пьятти Пабло на финте ушёл от оппонента.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
63'
Хави Лопеc из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Морено Херард из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
62'
Давид Лопес возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Давид Лопес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
58'
После дальнего удара, который нанес Баптистао Лео мяч отбит вратарем
58'
Баптистао Лео из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
58'
57'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
56'
Давид Лопес сделал результативную передачу.
56'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол добил мяч в ворота.
56'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает пас партнеру.
56'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Ману Гарсия наказан за толчок Пьятти Пабло
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
54'
54'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
53'
52'
52'
51'
Эдгар Мендес получает желтую карточку.
51'
Эдгар Мендес совершает грубый фол. Кариколь Аарон был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
50'
Морено Херард отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол устремляется вперед с мячом.
50'
50'
49'
47'
47'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
47'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 17521 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
45'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
44'
44'
Хурадо Хосе Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
43'
Тео Эрнандес наказан за толчок Хави Лопеc
41'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
39'
39'
39'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает навес
39'
38'
Тео Эрнандес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Морено Херард наказан за толчок Ману Гарсия
37'
Камараса Виктор из команды Алавес наносит неточный удар с лета
35'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает отличный навес.
35'
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Хурадо Хосе Мануэль на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
33'
32'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает неудачный навес.
32'
32'
31'
31'
31'
Кико Фемения из команды Алавес подал угловой справа.
30'
Эдгар Мендес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Камараса Виктор из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Хави Лопеc.
29'
29'
28'
27'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает навес
27'
27'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
26'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Ману Гарсия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
25'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
25'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
24'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
24'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
24'
24'
Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
21'
Кариколь Аарон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
20'
20'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
19'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
18'
18'
Рока Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
16'
16'
Эдгар Мендес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
После дальнего удара, который нанес Морено Херард мяч отбит вратарем
15'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
Льоренте Маркос наказан за толчок Хави Лопеc
11'
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
7'
Эдгар Мендес из команды Алавес бьет головой мимо ворот
7'
Кико Фемения из команды Алавес делает навес
7'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол. Это Ману Гарсия заработал фол.
7'
7'
6'
6'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Льоренте Маркос коснулся мяча рукой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
4'
4'
Тео Эрнандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
2'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Алавес
Эспаньол
86.6% (168)
Ничья:
11.3% (22)
Алавес
2.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
36.6% (71)
2:1 Эспаньол:
35.1% (68)
2:0 Эспаньол:
12.4% (24)
1:1 Ничья:
8.2% (16)
2:2 Ничья:
2.1% (4)
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