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Стадион:
Гранада
 
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Валенсия
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гранада - Валенсия, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Гранада - Валенсия
Гранада
13.5% (12)
Ничья:
20.2% (18)
Валенсия
66.3% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
36% (32)
Валенсия:
20.2% (18)
Ничья:
19.1% (17)
Валенсия:
9% (8)
Гранада:
7.9% (7)
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