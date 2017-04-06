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Стадион: Нуэво Лос Карменес
Предыдущие игры
Гранада (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 05.04.2017 Депортиво 0:0 Гранада П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Спортинг Хихон 3:1 Гранада П
- 11.03.2017 Гранада 0:1 Атлетико М П
- 04.03.2017 Леганес 1:0 Гранада П
- 01.03.2017 Гранада 2:1 Алавес П
- 26.02.2017 Атлетик Б 3:1 Гранада П
- 17.02.2017 Гранада 4:1 Бетис П
- 13.02.2017 Эйбар 4:0 Гранада П
- 06.02.2017 Гранада 1:0 Лас-Пальмас П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Эспаньол 3:1 Гранада П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 09.12.2016 Малага 1:1 Гранада П
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 05.11.2016 Гранада 1:1 Депортиво П
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.04.2017 Валенсия 3:0 Депортиво П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 11.03.2017 Валенсия 1:1 Спортинг Хихон П
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
Последние игры между собой
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада Примера
- 21.02.2016 Гранада 1:2 Валенсия Примера
- 14.01.2016 Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2016 Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля
- 25.09.2015 Валенсия 1:0 Гранада Примера
- 27.04.2015 Валенсия 4:0 Гранада Примера
- 07.12.2014 Гранада 1:1 Валенсия Примера
- 23.02.2014 Валенсия 2:1 Гранада Примера
- 25.09.2013 Гранада 0:1 Валенсия Примера
- 26.05.2013 Валенсия 1:0 Гранада Примера
- 05.01.2013 Гранада 1:2 Валенсия Примера
- 04.03.2012 Гранада 0:1 Валенсия Примера
- 01.10.2011 Валенсия 1:0 Гранада Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|78 - 30
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|88 - 26
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|55 - 23
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 37
|58
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|42 - 23
|51
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|39 - 33
|50
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|43 - 41
|49
|8.
|Эйбар
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 42
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 42
|43
|10.
|Сельта
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|45 - 49
|41
|11.
|Алавес
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 37
|40
|12.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 53
|36
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 51
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|32 - 47
|31
|15.
|Малага
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 47
|30
|16.
|Депортиво
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|31 - 46
|28
|17.
|Леганес
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|25 - 46
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 58
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|26 - 62
|20
|20.
|Осасуна
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 69
|14
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гранада - Валенсия, который состоится 09.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гранада - Валенсия, который состоится 09.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Гранада - Валенсия
Гранада
13.5% (12)
Ничья:
20.2% (18)
Валенсия
66.3% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
36% (32)
0:1 Валенсия:
20.2% (18)
1:1 Ничья:
19.1% (17)
0:2 Валенсия:
9% (8)
2:1 Гранада:
7.9% (7)
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