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Стадион: Ла Росаледа
Предыдущие игры
Малага (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.04.2017 Спортинг Хихон 0:1 Малага П
- 01.04.2017 Малага 0:2 Атлетико М П
- 19.03.2017 Леганес 0:0 Малага П
- 11.03.2017 Малага 1:2 Алавес П
- 05.03.2017 Атлетик Б 1:0 Малага П
- 28.02.2017 Малага 1:2 Бетис П
- 25.02.2017 Эйбар 3:0 Малага П
- 20.02.2017 Малага 2:1 Лас-Пальмас П
- 12.02.2017 Вильярреал 1:1 Малага П
- 04.02.2017 Малага 0:1 Эспаньол П
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 09.12.2016 Малага 1:1 Гранада П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Малага 4:3 Депортиво П
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 04.11.2016 Малага 3:2 Спортинг Хихон П
Барселона (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
Последние игры между собой
Малага: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага Примера
- 23.01.2016 Малага 1:2 Барселона Примера
- 29.08.2015 Барселона 1:0 Малага Примера
- 21.02.2015 Барселона 0:1 Малага Примера
- 25.09.2014 Малага 0:0 Барселона Примера
- 27.01.2014 Барселона 3:0 Малага Примера
- 25.08.2013 Малага 0:1 Барселона Примера
- 01.06.2013 Барселона 4:1 Малага Примера
- 25.01.2013 Малага 2:4 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2013 Барселона 2:2 Малага Кубок Короля
- 14.01.2013 Малага 1:3 Барселона Примера
- 02.05.2012 Барселона 4:1 Малага Примера
- 22.01.2012 Малага 1:4 Барселона Примера
- 21.05.2011 Малага 1:3 Барселона Примера
- 16.01.2011 Барселона 4:1 Малага Примера
- 28.02.2010 Барселона 2:1 Малага Примера
- 26.09.2009 Малага 0:2 Барселона Примера
- 22.03.2009 Барселона 6:0 Малага Примера
- 01.11.2008 Малага 1:4 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|78 - 30
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|88 - 26
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|55 - 23
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 37
|58
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|42 - 23
|51
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|39 - 33
|50
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|43 - 41
|49
|8.
|Эйбар
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 42
|43
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|43 - 46
|41
|11.
|Алавес
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 37
|40
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 48
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|41 - 51
|33
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|32 - 47
|31
|15.
|Малага
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 47
|30
|16.
|Депортиво
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|31 - 46
|28
|17.
|Леганес
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|25 - 46
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 58
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|26 - 62
|20
|20.
|Осасуна
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 69
|14
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Малага - Барселона, который состоится 08.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Малага - Барселона, который состоится 08.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Малага - Барселона
Малага
7.8% (6)
Ничья:
0% (0)
Барселона
92.2% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:3 Барселона:
22.1% (17)
0:2 Барселона:
20.8% (16)
1:2 Барселона:
16.9% (13)
0:3 Барселона:
14.3% (11)
1:4 Барселона:
5.2% (4)
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