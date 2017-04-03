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Стадион:
Малага
 
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Барселона
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Малага - Барселона, который состоится 08.04.2017.
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Малага - Барселона
Малага
7.8% (6)
Ничья:
0% (0)
Барселона
92.2% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
22.1% (17)
Барселона:
20.8% (16)
Барселона:
16.9% (13)
Барселона:
14.3% (11)
Барселона:
5.2% (4)
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