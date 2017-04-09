Стадион: Гран Канария Зрители: 19769
4:1
Конец матча
29' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
30' Желтая карточкаЛемос Маурисио
38' Желтая карточкаВисенте Гомес
1:0
44' ГолВисенте Гомес
2:0
49' ГолБоатенг Кевин-Принс
58' Желтая карточкаТошка Алин
3:0
62' ГолВиера Хонатан
65' Желтая карточкаМанди Аисса
74' Желтая карточкаПесселья Херман
4:0
83' ПенальтиХесе Родригес
4:1
88' ГолНаварро Рафаэль
90' Желтая карточкаНаварро Рафаэль
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Наварро Рафаэль получает желтую карточку.
93'
Наварро Рафаэль из команды Бетис. Это Матео Гарсия заработал фол.
92'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
92'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 19769 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Наварро Рафаэль!
88'
Лемос Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
87'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Висенте Гомес.
86'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
83'
Г О О О О О Л - Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас забивает пенальти
83'
ПЕНАЛЬТИ! – Песселья Херман сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Хесе Родригес заработал пенальти для своей команды
81'
Манди Аисса из команды Бетис в офсайде
81'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мартинес Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
80'
Гарсия Давид наказан за толчок Себальос Дани
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
79'
Лисоайн Рауль неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
79'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
79'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
79'
Санабрия Антонио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Ливайя Марко
76'
76'
76'
Боатенг Кевин-Принс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Бигас Педро получил травму и заменен. Гарсия Давид выходит на поле.
74'
Песселья Херман получает желтую карточку.
74'
Песселья Херман атакует сзади соперника. Боатенг Кевин-Принс пострадал.
73'
После дальнего удара, который нанес Себальос Дани мяч отбит вратарем
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
72'
Бигас Педро возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Санабрия Антонио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Бигас Педро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Тактическая замена. Алегрия Алекс уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
После дальнего удара, который нанес Алегрия Алекс мяч отбит вратарем
69'
Рубен Кастро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
68'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас в офсайде
68'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
67'
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Манди Аисса получает желтую карточку.
65'
Манди Аисса из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Висенте Гомес.
62'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Мартин Йонас
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Виера Хонатан!
62'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
61'
Тошка Алин наказан за толчок Роке Меса
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Рубен Кастро из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Тошка Алин получает желтую карточку.
58'
Тошка Алин совершает грубый фол. Виера Хонатан был жертвой
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Тактическая замена. Петрос Матеус уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
53'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
53'
53'
52'
Хесе Родригес коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Хесе Родригес сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боатенг Кевин-Принс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
48'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
47'
Песселья Херман выбил мяч подальше от ворот.
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Роке Меса наказан за толчок Петрос Матеус
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Алегрия Алекс из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Мичел Маседо.
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
44'
Боатенг Кевин-Принс сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Висенте Гомес эффектным ударом переправил мяч в ворота.
44'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
44'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Манди Аисса из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Боатенг Кевин-Принс.
42'
Себальос Дани наказан за толчок Виера Хонатан
41'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
40'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Висенте Гомес получает желтую карточку.
38'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
37'
Алегрия Алекс из команды Бетис в офсайде
37'
Алегрия Алекс из команды Бетис бьет головой мимо ворот
37'
Себальос Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
Роке Меса наказан за толчок Алегрия Алекс
35'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
34'
Алегрия Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
33'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
33'
Тошка Алин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Песселья Херман из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
31'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
31'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
31'
Песселья Херман выбил мяч на угловой.
31'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Лемос Маурисио получает желтую карточку.
30'
Лемос Маурисио блокирует соперника. Рубен Кастро заработал своей команде штрафной.
30'
29'
Боатенг Кевин-Принс получает желтую карточку за споры
29'
Алегрия Алекс наказан за толчок Роке Меса
28'
Мартинес Алекс из команды Бетис в офсайде
28'
Себальос Дани из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
27'
27'
26'
26'
Песселья Херман отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
25'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Петрос Матеус наказан за толчок Хесе Родригес
24'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
22'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
22'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
19'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Бигас Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
18'
Тана Домингес нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
18'
Боатенг Кевин-Принс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
17'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
14'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас в офсайде
13'
Себальос Дани возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Себальос Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Себальос Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Висенте Гомес блокирует соперника. Себальос Дани заработал своей команде штрафной.
11'
11'
Тошка Алин наказан за толчок Тана Домингес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
10'
10'
Алегрия Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Себальос Дани из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
7'
Алегрия Алекс наказан за толчок Бигас Педро
6'
Удар от ворот произведет Бетис
6'
Роке Меса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рубен Кастро из команды Бетис делает навес
5'
5'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает неудачный навес.
5'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
4'
4'
2'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мартинес Алекс из команды Бетис подал угловой слева.
2'
Лемос Маурисио выбил мяч на угловой.
2'
Мартинес Алекс бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
2'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
1'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 4:1 Бетис
Лас-Пальмас
69.2% (139)
Ничья:
22.9% (46)
Бетис
8% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лас-Пальмас:
39.3% (79)
1:0 Лас-Пальмас:
21.4% (43)
1:1 Ничья:
18.9% (38)
2:0 Лас-Пальмас:
4.5% (9)
1:2 Бетис:
4.5% (9)
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