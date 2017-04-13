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Стадион:
Интер Милан
 
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Милан
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Милан, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Интер Милан
37.8% (31)
Ничья:
43.9% (36)
Милан
18.3% (15)

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Ничья:
37.8% (31)
Интер Милан:
23.2% (19)
Милан:
14.6% (12)
Интер Милан:
11% (9)
Ничья:
4.9% (4)
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