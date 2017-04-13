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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома СA
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло СA
- 12.03.2017 Палермо 0:3 Рома СA
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино СA
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
Аталанта (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.04.2017 Аталанта 1:1 Сассуоло СA
- 02.04.2017 Дженоа 0:5 Аталанта СA
- 19.03.2017 Аталанта 3:0 Пескара СA
- 12.03.2017 Интер Милан 7:1 Аталанта СA
- 05.03.2017 Аталанта 0:0 Фиорентина СA
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта СA
- 18.02.2017 Аталанта 1:0 Кротоне СA
- 12.02.2017 Палермо 1:3 Аталанта СA
- 05.02.2017 Аталанта 2:0 Кальяри СA
- 29.01.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 22.01.2017 Аталанта 1:0 Сампдория СA
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Кьево 1:4 Аталанта СA
- 20.12.2016 Аталанта 2:1 Эмполи СA
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 11.12.2016 Аталанта 1:3 Удинезе СA
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 30.11.2016 Аталанта 3:0 Пескара КИ
- 27.11.2016 Болонья 0:2 Аталанта СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома Серия A
- 17.04.2016 Аталанта 3:3 Рома Серия A
- 29.11.2015 Рома 0:2 Аталанта Серия A
- 19.04.2015 Рома 1:1 Аталанта Серия A
- 22.11.2014 Аталанта 1:2 Рома Серия A
- 12.04.2014 Рома 3:1 Аталанта Серия A
- 01.12.2013 Аталанта 1:1 Рома Серия A
- 24.02.2013 Аталанта 2:3 Рома Серия A
- 12.12.2012 Рома 3:0 Аталанта Кубок Италии
- 07.10.2012 Рома 2:0 Аталанта Серия A
- 26.02.2012 Аталанта 4:1 Рома Серия A
- 01.10.2011 Рома 3:1 Аталанта Серия A
- 11.04.2010 Рома 2:1 Аталанта Серия A
- 29.11.2009 Аталанта 1:2 Рома Серия A
- 15.02.2009 Аталанта 3:0 Рома Серия A
- 28.09.2008 Рома 2:0 Аталанта Серия A
- 11.05.2008 Рома 2:1 Аталанта Серия A
- 13.01.2008 Аталанта 1:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|62 - 20
|77
|2.
|Рома
|Заявка
|31
|23
|2
|6
|69 - 26
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|72 - 33
|67
|4.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|5.
|Аталанта
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|52 - 34
|59
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 33
|57
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|4
|10
|57 - 35
|55
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|49 - 39
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 37
|45
|10.
|Торино
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|59 - 52
|44
|11.
|Удинезе
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|41 - 40
|40
|12.
|Кьево
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|35 - 45
|38
|13.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|41 - 62
|35
|14.
|Болонья
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|29 - 46
|34
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|38 - 49
|32
|16.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|30 - 51
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|18 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 51
|20
|19.
|Палермо
|Заявка
|31
|3
|6
|22
|25 - 67
|15
|20.
|Пескара
|Заявка
|31
|2
|8
|21
|31 - 68
|14
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Аталанта, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Аталанта, который состоится 15.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рома - Аталанта
Рома
88.5% (69)
Ничья:
5.1% (4)
Аталанта
6.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
34.6% (27)
2:0 Рома:
26.9% (21)
3:1 Рома:
12.8% (10)
1:0 Рома:
10.3% (8)
1:2 Аталанта:
5.1% (4)
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