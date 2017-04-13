  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Рома
 
Позже
Аталанта
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Аталанта, который состоится 15.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рома - Аталанта
Рома
88.5% (69)
Ничья:
5.1% (4)
Аталанта
6.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
34.6% (27)
Рома:
26.9% (21)
Рома:
12.8% (10)
Рома:
10.3% (8)
Аталанта:
5.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация