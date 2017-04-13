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Стадион:
Наполи
 
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Удинезе
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Удинезе, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Удинезе
Наполи
92.5% (62)
Ничья:
7.5% (5)
Удинезе
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
43.3% (29)
Наполи:
20.9% (14)
Наполи:
11.9% (8)
Наполи:
7.5% (5)
Наполи:
6% (4)
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